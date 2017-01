Governo lança Calendário de Pagamento do Servidor 2017

A governadora Suely Campos lança nesta segunda-feira, 16, às 10h, em cerimônia no Salão Nobre do Palácio Hélio Campos, o Calendário de Pagamento do Servidor 2017.

A medida beneficiará, segundo o secretário de Gestão Estratégica e Administração, Frederico Linhares, 14 mil funcionários em atividade da administração direta, o que vai possibilitar o planejamento orçamentário durante todo o ano.

“O Calendário é uma ferramenta importante para a programação financeira dos servidores durante o ano inteiro. Isso significa respeito pelo funcionalismo”, disse Linhares, ao destacar avanços importantes conquistados pelos funcionários públicos na atual gestão

“Tivemos a aprovação do PCCR [Plano de Cargos, Carreira e Remuneração] do quadro geral de servidores, que possibilitou aumento real de cerca de 80% para algumas categorias; também já foi aprovado o PCCR dos funcionários da área tecnológica; realizamos as promoções dos policiais civis, criamos o Cartão do Servidor e executamos o Programa Qualidade de Vida, entre outras ações. Tudo isso trouxe melhorias. A elaboração do Calendário de Pagamento é mais uma demonstração de compromisso com o servidor público”, afirmou.

Estão definidas no Calendário as datas de depósitos dos vencimentos de todos os servidores atuantes da administração direta, de janeiro a dezembro de 2017, e também do pagamento da primeira e segunda parcelas do décimo terceiro salário, que serão creditadas nas contas dos funcionários nos dias 20 de junho e 20 de dezembro, respectivamente.

A definição dessas datas, segundo a secretária do Tesouro da Sefaz (Secretaria estadual da Fazenda), Aline de Oliveira, foi feita com base no calendário de repasses do Fundo de Participação dos Estados (FPE).

Os servidores aposentados, os que recebem auxílio reclusão e os pensionistas tiveram o Calendário de Pagamentos dos Benefícios 2017 divulgado pelo IPER (Instituto de Previdência de Roraima), no endereço eletrônico www.iper.rr.gov.br, desde dezembro de 2016.

Já o Calendário de Pagamento dos Servidores ativos em 2017 estará disponível nos sites do governo após publicação no Diário Oficial do Estado. Além disso, será entregue aos funcionários uma versão impressa.