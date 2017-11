Governo lança ação ‘Mulher: o Governo Mais Perto de Você’ no bairro Caimbé

A artesã Elizete Gomes, de 57 anos, aproveitou a manhã desta quarta-feira, 8, para buscar informações sobre como ampliar seu negócio com a equipe do Programa Balcão de Ferramentas e, é claro, relaxar um pouco com uma sessão de massagem.

Ela foi uma das participantes da ação ‘Mulher: o Governo Mais Perto de Você’, projeto do Governo do Estado desenvolvido por meio da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), para levar uma variedade de serviços de órgãos estaduais tanto em bairros da Capital como em locais de difícil acesso no Interior do Estado, como comunidades rurais e indígenas.

A primeira edição foi realizada nesta quarta-feira, 8, na Feira do Passarão, bairro Caimbé. Essas ações visam proporcionar a ampliação de acesso das mulheres aos serviços públicos e levar informações sobre direitos e políticas que contribuam para a cidadania, vida segura e fortalecimento de sua autonomia.

A secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, Emília Campos, ressalta que muitas vezes a mulher prioriza o cuidado com a família e não consegue tempo para dedicar a si mesma, por isso a ação facilita o acesso a esses atendimentos.

“O Governo do Estado levará esses serviços para perto da mulher, em seu bairro ou município, facilitando o acesso à saúde e outros serviços que contribuam para o cuidado com sua saúde, garantia de seus direitos e à cidadania. Estamos iniciando no bairro Caimbé e a cada quarta-feira levaremos essa ação itinerante para diferentes localidades”, pontua a secretária.

A agricultora Coraci da Silva Martins, de 52 anos, moradora de Rorainópolis, aproveitou que estava na capital para passar pelo oftalmologista e realizar exame de mamografia. “É uma ação muito importante que o Governo do Estado está oferecendo principalmente para aquelas mulheres que têm dificuldade de conseguir uma consulta e não têm condições de pagar”, garante.

A ação também atendeu imigrantes venezuelanas como a cabelereira Elisbeth Margarida Santana, que chegou ao Brasil há apenas uma semana e aproveitou para passar pelo clínico geral. Ela conta que veio para o Brasil motivada pela crise do País e dificuldades que vinha enfrentando, por isso elogia a ação promovida pelo Governo do Estado.

“A saúde na Venezuela está muito crítica, por isso é tão importante um evento como esse que está trazendo todos esses serviços às mulheres”.

Serviços

A Setrabes realizou atendimentos psicossociais em unidade móvel e orientações sobre os direitos e enfrentamento da violência contra a mulher, com a equipe da Coordenação de Políticas Públicas para Mulheres. As mulheres também participaram de oficinas de artesanato e puderam realizar o pré-cadastro do Balcão de Ferramentas. As mulheres também puderam cuidar da beleza, com design de sobrancelhas, corte de cabelo, manicure e sessão de massagem.

A Sesau (Secretaria de Saúde) levou a Carreta de Saúde da Mulher, onde foram realizados 80 exames de ultrassom e mamografia, além das consultas com clínico geral, dermatologista, oftalmologista e pediatra. A equipe do Ronda Maria da Penha garantiu o apoio da segurança e foi oferecido ainda atendimento da Delegacia da Mulher.

Houve ainda a presença de entidades parceiras, como a UFRR (Universidade Federal de Roraima), que ofereceu intérpretes de espanhol e colaboradores para elaboração de currículos, além de agências da ONU, por meio do ACNUR (Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados) e do UNFPA (Fundo de População das Nações Unidas), com distribuição de materiais informativos e orientações sobre permanência de estrangeiros no Brasil.