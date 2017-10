Governo lança 34ª Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa na Expoferr

O lançamento oficial da 34ª Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa em Roraima ocorre nesta quinta-feira, 5, na abertura da 40ª Expoferr (Exposição Feira Agropecuária de Roraima). A vacinação começou no dia 1º e prossegue até 31 de outubro e a meta é imunizar 830 mil cabeças de gado.

“Hoje somos área livre de febre aftosa com vacinação, uma conquista que vinha sendo buscada há anos pelos empresários do setor”, ressaltou a governadora Suely Campos, ao mencionar a importância da vacinação para a obtenção desse novo status, alcançado durante seu governo, que garante relevante avanço para a pecuária roraimense.

A meta geral de vacinação é de 830 mil bovinos em todo o Estado. Somente em áreas indígenas, a expectativa de vacinação é de 60 mil cabeças de gado. A Agência de Defesa Agropecuária (Aderr) disponibilizará 100 mil doses para vacinação em Terras Indígenas. Serão assistidas aproximadamente 287 comunidades indígenas.

Conforme a Aderr, os pecuaristas terão até 31 de outubro para adquirir as doses e até 15 de novembro para vacinar os animais e notificar a imunização.

Após esse prazo, será feita a busca ativa para identificar os inadimplentes, e os donos de rebanho que deixarem de vacinar o gado poderão ser autuados pela Aderr. A multa será de acordo com o número de cabeças de gado.

“Para nós, esta campanha é importantíssima, pois é a primeira, depois de Roraima ter alcançado o status de área livre de aftosa com vacinação. Continuamos trabalhando com a meta de vacinar 100% do rebanho. Nosso índice está acima de 95% e é muito importante para o Estado que se mantenha esse mesmo índice vacinal, que é reconhecido no País todo como muito bom”, afirmou o presidente interino da Aderr, Gelb Platão.

Roger Pimentel