Governo investe na emissão de Licenciamentos Ambientais

O Governo do Estado tem investido no setor agrícola, modernizando a emissão de Licenciamentos Ambientais e Outorgas de água, documentos essenciais para que o agricultor consiga expandir a produção, com segurança jurídica.

O trabalho de emissão desses documentos é feito pela Femarh (Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos), que desde 2015, tem tido atenção por parte do Governo, com investimentos na modernização de equipamentos, implantação de novos sistemas e a formalização de parcerias com órgãos nacionais.

Os números mostram o crescimento de mais de 100% nas emissões de licenciamentos desde 2014, até o primeiro semestre de 2017, tendo sido emitidas 275 licenças em 2014, 409 em 2015, 423 em 2016 e 158, só no primeiro semestre deste ano.

As licenças ambientais para a agricultura familiar também tiveram um aumento significativo: em 2014 apenas 23 foram emitidas. Em 2015, o número chegou a 870. E este ano, emissões desse tipo já chegam a 229.

Outro tipo de autorização emitida pela Femarh é a Outorga de água, que é o instrumento que dá direito ao uso de recursos hídricos, assegurando o controle quantitativo e qualitativo e, ao efetivo acesso aos recursos hídricos no país.

A emissão de outorgas também aumentou nos últimos anos: em 2014 foram emitidas apenas 88 outorgas. Em 2015, esse número saltou para 121 emissões e em 2017, apenas contabilizando o primeiro semestre, o número já chega a 63.

De acordo com o presidente da Femarh, Rogério Martins, os números são resultado de muito trabalho e investimento. “Temos acompanhado a gestão da governadora Suely Campos, empenhada em destravar o setor produtivo do Estado e para que isso ocorra de forma saudável para todos, inclusive para o meio ambiente, a Femarh tem tido um papel fundamental nesse trabalho”, destacou.

Ainda segundo Rogério Martins, hoje os técnicos da Femarh trabalham com mais segurança jurídica na emissão das licenças. “Trabalhamos em consonância com as leis e instrumentos legais, para que o analista ambiental possa ter a segurança que está trabalhando dentro da legalidade”, explicou.

Sinaflor

Roraima foi escolhido pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) para implantar o projeto piloto Sinaflor (Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais) e desde fevereiro deste ano, já começou a emitir licenças por meio do sistema.

O Sinaflor permite cadastrar, pela internet, empreendimentos de base florestal e atividades sujeitas ao controle dos órgãos do Sisnama (Sistema Nacional do Meio Ambiente). Outro recurso é a possibilidade de requerer autorização para acesso a recurso florestal.

A análise das solicitações feitas pelos usuários ganha agilidade na medida em que os dados ficam disponíveis para o Ibama e a Femarh em tempo real. O sistema também oferece mais segurança à transferência de crédito de produtos florestais para o sistema do DOF (Documento de Origem Florestal).

Dina Vieira