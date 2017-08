Governo investe mais de R$30 milhões em Rorainópolis

Com olhar sensível ao produtor rural e ao desenvolvimento socioeconômico do interior de Roraima, a governadora Suely Campos inaugurou, na manhã desse sábado, 5, oito pontes na Vicinal 25 de Rorainópolis, totalizando 100 metros de extensão em estruturas de madeira. Foram construídas pontes de cinco, dez, 15 e 20 metros. Parte da solenidade de inauguração ocorreu na residência do casal Valtenor dos Santos e Elinéia Florêncio dos Santos, moradores das imediações da Vicinal há 20 anos.

Suely Campos frisou que os investimentos no município ratificam o compromisso do governo com a população de Rorainópolis. “Temos comprometimento com os pequenos agricultores, para que as regiões que produzem não fiquem interditadas, não sejam prejudicadas na escoação dos produtos”, disse e ressaltou que a aplicação de recursos em infraestrutura de transportes garante o fortalecimento das regiões produtoras.

A governadora explicou que os mais de R$30 milhões destinados a investimentos naquele município abrangem, além da construção de pontes, recuperação de vicinais e eletrificação rural. “Algumas obras já foram executadas, outras serão realizadas ao longo deste ano”, ressaltou. Dentre estas, já foram licitadas obras de eletrificação rural para as vicinais 4, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 25 e 27.

Todas as estruturas das pontes construídas ou em construção seguem o padrão do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e têm vida útil maior. Com a devida manutenção, poderão durar mais de 30 anos. O secretário de Infraestrutura, Gregório Almeida, ressaltou que, além das pontes, o Governo do Estado está executando manutenção em algumas vicinais para melhorar a trafegabilidade. Ele pontuou ainda que, na Vicinal 25, foram realizadas as obras de construção das pontes e a manutenção da estrada.

Para a anfitriã Elinéia Florêncio, a reconstrução das pontes e a manutenção da vicinal foram realizadas em boa hora. “As pontes estavam em más condições e a estrada cheia de buracos. Agora ficou uma maravilha. As estruturas têm proteção. Aqui na Vicinal, um vizinho caiu da ponte com moto e tudo, por falta de proteção”, disse e acrescentou que agora todos podem trafegar com segurança.

No lote, o casal, além do cultivo de hortaliças, planta arroz, milho, feijão, banana, macaxeira e cria galinhas. A produção é comercializada na feira em Rorainópolis. “Fico feliz por mim e pelos demais moradores da Vicinal”, afirmou Elinéia Florêncio.

O presidente da Associação de Produtores Rurais, Geraldo Moreira Oliveira, destacou que a construção das pontes e a recuperação da Vicinal 25 são fundamentais para os agricultores da região. “Nossa estrada estava ruim, e as pontes quebradas dificultavam a passagem. Por meio da Associação, fizemos o pedido à governadora e ela nos atendeu. Estou satisfeito, porque o escoamento da produção estava difícil para nós”, disse.

Satisfação revelada também pelo produtor Renato Rodrigues de Melo, que em seu lote planta macaxeira e feijão e cria gado. Segundo ele, as tábuas das pontes estavam quebradas e as cabeceiras cheias de buracos. “Agora está tudo plano. Melhorou 100%. Agradeço à governadora Suely pelo trabalho feito aqui. Esperamos que continue presente e nos ajudando”, finalizou.

Reforma da Escola José de Alencar- Ainda no sábado, durante as comemorações do primeiro ano da Escola do Atleta e do Clube de Mães, a governadora assinou a Ordem de Serviço para a reforma da Escola Estadual José de Alencar. “É uma escola antiga que nunca passou por reforma e, na segunda-feira, dia 7, os trabalhos começam. Os alunos serão acolhidos na UERR [Universidade Estadual de Roraima], sem prejuízo no calendário escolar”, explicou a governadora.

A reforma da unidade educacional será executada pela empresa Aroeira e contemplará a troca do telhado, do piso, da parte elétrica, de portas, janelas e grades e pintura.

Vânia Coelho