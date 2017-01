Governo intensificará monitoramento com base móvel no Baixo Rio Branco

Com o objetivo de construir uma base móvel flutuante de fiscalização, o presidente da Femarh (Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos), Rogério Martins, está em Manaus–AM, fazendo uma visita técnica. A base será utilizada por todos os órgãos estaduais de fiscalização, entre eles, a Aderr (Agência de Defesa Agropecuária de Roraima) e a Seapa (Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento).

O presidente e mais um técnico da Fundação estão visitando estaleiros que, em seguida, apresentarão os projetos. A base flutuante será construída e levada para a região do Baixo Rio Branco, a fim de intensificar a fiscalização no local. De acordo com Martins, a presença da Fundação vai melhorar a fiscalização naquela localidade.

“Vamos ter uma base fixa e uma móvel. Passaremos a fazer um monitoramento mais eficaz. Com a presença de um efetivo permanente no Baixo Rio Branco, teremos o apoio necessário para evitar os crimes ambientais que ocorrem lá. É uma solicitação da governadora Suely Campos e é um ganho muito grande para os ribeirinhos a presença do Estado na região”, explicou.

Base fixa

Além da base flutuante, a Femarh terá uma base fixa no Baixo Rio Branco. Em outubro de 2016, o órgão firmou Termo de Parceria com a Seapa (Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento), por meio do qual se comprometeu em reformar a CPR (Casa do Produtor Rural), que fica em Santa Maria do Boiaçu, e arcar com as despesas do prédio. Em troca, a Fundação poderá usá-lo como base.

Segundo o presidente Rogério Martins, alguns crimes ambientais, que ocorrem na região de forma descontrolada, serão evitados, inclusive pescadores do Amazonas que vêm pra Roraima por meio do Rio Branco e prejudicam ribeirinhos locais.

“Além de preservar, a fiscalização vai evitar que grandes embarcações vindas do Estado do Amazonas entrem no Rio Branco, para fazer pesca predatória tanto de peixes quanto de quelônios”, enfatizou.

Rosi Martins