Governo intensifica obras de recuperação de pontes e vicinais

Com o fim das chuvas, o governo está intensificando a recuperação de pontes e estradas vicinais. Neste mês de agosto, foram assinadas ordens de serviço que totalizam R$ 13 milhões de investimentos em infraestrutura no Interior. Conforme a governadora Suely Campos, até agora o governo destinou quase R$ 35 milhões para recuperar quase 600 quilômetros de vicinais e rodovias estaduais e cerca de R$ 27 milhões na reconstrução de pontes, para garantir a trafegabilidade em todo o Estado.

“Com as ordens de serviço assinadas agora em agosto, vamos recuperar oito vicinais e a RR-203, no Amajari, além da reconstrução de 22 pontes de madeira, nos municípios de Alto Alegre, Amajari, Bonfim, Cantá, Caracarai, Caroebe, Iracema, Mucajaí, São João da Baliza e São Luiz. Por todos os cantos desse Estado temos obras para melhorar o acesso das pessoas e o escoamento da produção”, destacou a governadora Suely Campos.

Ela destacou que com o fim do período de chuvas o trabalho agora está sendo intensificado, priorizando os locais onde há maior concentração de pessoas e áreas produtivas, como forma de fomentar cada vez mais os investimentos no agronegócio, bem como na agricultura familiar.

Os municípios de Cantá e Caracarai estão sendo beneficiados com a recuperação de três vicinais: a 10 (CTA-371); a Félix Pinto (CAI-351); e a Travessão (CTA-499), na Confiança IV, numa extensão total de 42,87km, com investimentos de R$ 2.292.897,29.

Nesses municípios também serão reconstruídas cinco pontes de madeira na vicinal 11 (CTA-375/CTA-377), além da implantação de obras de arte corrente na vicinal 11 (CTA-337/CAI-329), com investimentos de R$ 1.094.592,80.

Em Mucajaí será feita a recuperação da vicinal 27 (MUC-339), com extensão de 11,20km, e investimentos de R$ 990.048,30. Também lá, na região do Roxinho, que compreende parte do município de Iracema, estão sendo reconstruídas cinco pontes de madeira nas vicinais Tronco/Roxinho (MUC-060 e IRA-345), com extensão total de 85m e investimentos de R$ 807.737,81.

O município de Bonfim foi contemplado com a recuperação da Vicinal do Arnóbio, com extensão de 10,28km, e investimentos de R$ 883.374,11.

Já em Alto Alegre, será feita a reconstrução de cinco pontes de madeira nas vicinais Guarani (ALG-145) e Vicinal 13 Paredão (ALG-458), com extensão total de 85m e investimentos de R$ 866.741,96.

O município de Amajari vai receber a obra de conservação e manutenção da RR-203, numa extensão de 105,40km, compreendendo o trecho que começa na BR-174 até a vila do Tepequém, com investimento: R$ 1.394.216,50. Além disso, serão reconstruídas sete pontes de madeira na RR-204, conhecida como Vicinal do Ereu, totalizando 115m, com investimentos de R$ 1.174.389,72.

O sul do Estado também vai receber melhorias em suas estradas. São Luiz e São João da Baliza serão beneficiados com a recuperação das vicinais 16 (SLA-367), 17 (SLA-115) e Vicinal 32 (SJA-361), numa extensão de 33,05km, e investimentos de R$ 1.811.989,39. Já em Caroebe, será recuperada a Vicinal 04 (CAB-355), com extensão de 39,30km e investimentos de R$ 1.640.190,96.

“É importante salientar que existe uma demanda muito grande de recuperação de pontes e vicinais em todo o Estado, mas a governadora Suely Campos tem buscado atender a todos os municípios, inclusive buscando parcerias com os deputados estaduais, para que destinem suas emendas parlamentares para este fim, mas também utilizando recursos próprios ou da Cide, como forma de garantir a trafegabilidade e o escoamento da produção”, destacou o secretário estadual de Infraestrutura, Gregório Almeida.

Obras em andamento

Além destas obras que irão começar, já estão em execução das obras de rodovias e pontes em vários municípios. Uma delas é a reconstrução, pavimentação e conservação da RR-205, que liga Boa Vista a Alto Alegre, numa extensão de 72km e investimentos de R$ R$ 6,66 milhões com recursos da Cide (Contribuição sobre Intervenção de Domínio Econômico), beneficiando além da população local, mais de 1.400 famílias de produtores da região.

O Governo do Estado finalizou no último dia 18 de agosto, a recuperação da pavimentação asfáltica do Posto Fiscal do Jundiá, em Rorainópolis, na divisa com o estado do Amazonas, que teve um investimento de R$ 1.430.661,52

Além disso, mais de 30 pontes de madeira estão sendo reconstruídas nos municípios de Alto Alegre, Bonfim, Cantá, Caroebe, São Luiz e São João da Baliza.

Gilvan Costa