Governo inaugura mais uma unidade da Polícia Militar no Interior

Os municípios de Alto Alegre, Cantá e Mucajaí passam a ter reforço no policiamento com a inauguração da nova sede da 4ª CIPFron (4ª Companhia Independente de Policiamento de Fronteira), no bairro Cidade Santa Cecília, a 10km de Boa Vista. A ação ocorreu nesta terça-feira, 12, em solenidade promovida pelo Governo do Estado. Inicialmente o agrupamento conta com o efetivo de 82 policiais.

A nova estrutura da 4ª CIPFron faz parte de uma parceria entre a PMRR (Polícia Militar de Roraima) e a Associação de Moradores do bairro Cidade Santa Cecília que cedeu o imóvel para que pudesse ser reformado e transformado em uma unidade.

O prédio conta com alojamentos, banheiro, cozinha e espaço para atendimento ao público, além de cinco viaturas que farão a segurança na área e reforço nos seis destacamentos da PMRR pertencentes a 4ª CIPFron.

“Nós temos demandas não somente no município do Cantá, mas sim em praticamente todos os municípios do interior. Com a estrutura pronta, nós transferimos a 4ª CIPFron, e hoje graças a essa parceria com os moradores, conseguimos atender essa reivindicação da sociedade”, ressaltou o comandante Geral da PMRR, coronel Edison Prola.

Ele disse ainda que a instalação do novo destacamento é uma determinação da governadora Suely Campos em benefício dos moradores. “Todas as nossas decisões passam pela governadora, e houve uma decisão para que nós implantássemos o mais rápido possível”, destacou.

Conforme o comandante da 4ª CIPFron, capitão Jackson Fabiano, os policiais trabalharão não só na sede dos municípios, mas também nas vilas do interior. “Temos um plano de trabalho e vamos expandir nossa ocupação nas demais vilas, levando mais tranquilidade à população. Além de interagir com a comunidade, nossa ação de presença vai coibir os possíveis ilícitos”, assegurou.

Mais próximo da população, a presença dos policiais vai melhorar a segurança na região. “Com a presença da PM, a segurança por aqui vai ser bem mais eficaz. Quando nós precisávamos da polícia demorava muito até que chegassem aqui, hoje me sinto mais segura”, disse Suely Peixoto, comerciante local.

Considerado pelos moradores como um lugar bom para se viver, Santa Cecília, ganha mais prestígio a partir deste momento. A dona de casa, Maria de Fátima ficou muito mais tranquila com a instalação da PM no município. “Gosto muito de morar neste lugar e só estava faltando isso”, relatou.

Wesley Oliveira