Governo inaugura Clube de Mães em Pacaraima

Nesta quinta-feira, 30, a governadora Suely Campos inaugurou em Pacaraima a quinta sede do Clube de Mães em funcionamento no Estado. O prédio foi totalmente reformado e ganhou novos sistemas elétrico e hidráulico, pintura, calçada e projeto de jardinagem. A unidade está localizada na Avenida Venezuela, s/n, bairro Suapi.

Na inauguração foram realizadas mais de 200 inscrições para as primeiras oficinas da nova unidade, nos dias 1º e 2 de dezembro para mulheres, com o tema I Oficina de Pães Artesanais e Salgados, e integra mais uma das ações do Programa Qualifica Roraima, além do curso de artesanato realizado entre os dias 6 e 9 de dezembro para produção de materiais com temas natalinos: caixas de MDF, garrafas customizadas e biscuit.

A governadora Suely Campos explicou que a promoção humana e a geração de renda são marcas da gestão de Governo: “O foco é aumentar a renda familiar e capacitar as mulheres do município. Inclusive já registramos um recorde de inscrições, com 200 mulheres que vão participar dos cursos de culinária e artesanato que serão ministrados aqui neste espaço. É uma alegria para nós, principalmente quando percebemos que várias histórias estão sendo escritas diariamente por meio deste grande instrumento de política social que está funcionando”, frisou.

Segundo a governadora, o Governo também já deu início a obras do Clube de Mães em Boa Vista e no Cantá que serão inauguradas em breve. “Vamos desenvolver também uma série de ações voltadas aos direitos das mulheres nestes espaços”, relatou.

A secretária Emília Campos frisou que a Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) busca cada vez mais implantar programas de geração de renda para a população roraimense. “É muito importante fomentar a qualificação das pessoas. Sabemos que o Clube de Mães é um instrumento de políticas públicas que empodera as mulheres e um espaço que elas podem frequentar para desenvolver habilidades, descobrir talentos, fazer novas amizades e promover contatos”, lembrou.

Ainda segundo a secretária, a unidade será de fato um ponto de referência para o público local assim como já vem acontecendo nas outras unidades inauguradas no Estado. “Ampliando esse programa tão importante para as mulheres a governadora Suely promove as pessoas, especialmente as mulheres, tão importantes para o desenvolvimento econômico e social de Roraima”, complementou.

O prefeito de Pacaraima, Juliano Torquato afirma que a inauguração do Clube de Mães é um momento de conquista para o município. “O Governo do Estado é nosso maior parceiro na implementação de políticas públicas, principalmente na área social. O Clube de Mães vai trazer um trabalho de profissionalização que vai beneficiar a nossa população, principalmente nossas chefes de família”, disse.

A dona de casa Maria Nery de Souza mora em Pacaraima e já se inscreveu para os cursos que serão ministrados no Clube de Mães local. Para ela, a unidade significa uma mudança de perspectiva na vida de muitas mulheres da região.

“É ótimo um lugar desses para a gente. Realmente faz a diferença na nossa vida, dá um ânimo e nos deixa mais motivadas a trabalhar por nós mesmas, procurar uma qualificação. Não falo só por mim, mas pelas minhas vizinhas de todas as idades. Tanto as aposentadas, que achavam que já não tinham muita coisa para fazer, quanto as mais jovens, que estão buscando um ofício nesses tempos tão difíceis. A governadora está de parabéns por essa obra e a nossa população agradece”, finalizou.

Clube de Mães

O programa coordenado pela Setrabes e resgatado pelo Governo do Estado em 2015 promove a geração de renda de mulheres por meio das oficinas de capacitação de artesanato.

Para garantir que o programa tenha continuidade, a governadora Suely Campos assinou, no mês de novembro de 2016, a Lei que institui o Clube de Mães em Roraima (Lei 1.119, de 11 de novembro de 2016).

Hoje são cinco unidades em funcionamento: Rorainópolis (inaugurado em fevereiro de 2016); Vila do Trairão, em Amajari (inaugurado no mês de abril de 2016); Comunidade do Ouro, também em Amajari (inaugurado no mês de março de 2017); Vila Três Corações, Amajari (inaugurado em julho de 2017) e a recém-inaugurada, em Pacaraima.