Governo firma parceria para realização de carnaval em Caracaraí e Pacaraima

O Governo do Estado lançou nesta quarta-feira, dia 15, o Roraima Alegria, parceria que permitirá a realização dos carnavais de Caracaraí, ao Sul do Estado e Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. A cerimônia, que ocorreu no final da tarde na sala de reuniões da Casa Civil, no Palácio Senador Hélio Campos, contou com a presença dos prefeitos e artistas locais.

Segundo a governadora Suely Campos, a iniciativa do governo visa fomentar o turismo no Interior do Estado, com geração de renda e incentivo à cultura. “Os dois municípios [Caracaraí e Pacaraima] têm tradição de Carnaval e para o governo é muito gratificante esse resgate do Micaraima e o incentivo ao CaraFolia”, disse.

“Vamos resgatar o Micaraima, que é uma tradição pós carnaval e em Caracaraí, que já tem um histórico. Esses eventos não geram só divertimento, mas também o estímulo e aquecimento da economia, fazendo circular dinheiros nos dois municípios, uma vez que as festas atraem pessoas de todo o Estado e também do Amazonas e da Venezuela”, enfatizou a governadora.

O CaraFolia, Carnaval de Caracaraí, será de 25 a 28 de fevereiro, na arquibancada municipal, localizada na Avenida Dr. Zanny, no Centro de Caracaraí. A festa, com tradição de 12 anos, tem se tornado uma das maiores manifestações culturais do Estado e este ano tem expectativa de 15 mil pessoas.

Segundo a prefeita de Caracaraí, Socorro Guerra, como o CaraFolia é uma tradição, não poderia deixar de realizar a festa popular. “Nossa proposta é resgatar os blocos de rua, marchinhas e a tradicional suingueira, presente em todos os carnavais. A realização do CarnaFolia vai movimentar a cidade com o turismo e, com isso, a economia, uma vez que a rede hoteleira estará ocupada na totalidade, além dos restaurantes e autônomos que vivem da economia alternativa”, frisou.

Micaraima

Após seis anos, o tradicional Micaraima – carnaval fora de época de Pacaraima – volta a acontecer, a partir da parceria com o Governo do Estado. A festa está programada para os dias 3 e 4 de março. A atração principal será a banda baiana Ara Ketu.

Para o prefeito de Pacaraima, Juliano Torquato, essa união com o governo estadual está sendo fundamental para o resgate do Micaraima. “Nossa intenção é resgatar essa festa popular”, disse.

Segundo ele, a Prefeitura de Pacaraima está dialogando com a Prefeitura de Santa Elena do Uairén, na Venezuela, para tratar do esquema de segurança, já que a festa ocorre na fronteira entre os dois países.

Leandro Freitas