Governo firma parceria com o município de Iracema para recuperação de vicinais

O fortalecimento das ações do governo nos municípios do interior é uma das prioridades da governadora Suely Campos. Nesta terça-feira, 24, ela recebeu o prefeito de Iracema, delegado Francisco Araújo (PEN). Na oportunidade, Araújo apresentou algumas demandas que segundo ele, podem ser executadas com o apoio do executivo estadual. Suely Campos anunciou que vai firmar parceria com Iracema, para recuperar pontes e vicinais.

A ação ganhou o nome de Todos Juntos por Iracema e vai começar pela recuperação da recuperação da vicinal que liga a vila de Campos Novos à região do Ajarani. São cerca de 40 km de estrada onde estão concentradas a maior parte dos produtores de banana e criadores de animais do município.

O trabalho consiste na formação de patrulhas mecanizadas com máquinas do governo e da prefeitura, para atuarem conjuntamente na realização do serviço. Suely Campos se comprometeu ainda a fornecer o combustível. O prefeito disse que vai mobilizar a comunidade beneficiada para também integrar essa parceria.

Outra demanda é a reforma da escola Estadual José Pereira de Araújo, na Vila do Roxinho, que já está incluída no cronograma de revitalização das unidades de ensino estaduais da Seed (Secretaria de Estado de Educação e Desportos).

Suely Campos se comprometeu a atender esses e outros itens da pauta e, para isso, convocou os secretários estaduais para dar agilidade às primeiras ações. “O governo é parceiro das prefeituras e estamos dispostos a trabalhar desenvolvendo parcerias que proporcionem melhorias para a população dos municípios. No caso específico de Iracema, acertei com o prefeito Francisco, a realização de um projeto chamado Todos Juntos por Iracema, que será executado o mais breve possível, na recuperação de uma vicinal importante, beneficiando cerce de 2 mil produtores da região”.

Os custos do serviço serão divididos entre governo e prefeitura. O governo vai ceder maquinário e combustível para a realização do serviço, além de reconstruir pontes. “Essa parceria com a governadora Suely Campos é muito bem-vinda. Hoje é impossível propor ações que visem o desenvolvimento dos nossos municípios sem o apoio do governo. A governadora se mostrou solícita às nossas demandas e tenho certeza que vai atender a maior parte delas. A palavra é união”, destacou Francisco Araújo.

Reuniões

Suely Campos está com uma agenda de atendimento aos novos prefeitos. Ela já recebeu no seu gabinete os gestores de Amajari, Caracaraí e Uiramutã. Além disso, na semana passada foi até o Tepequem, participar do primeiro encontro da prefeita Vera Lúcia com a comunidade local, para encaminhar questões importantes para a região, como a implantação de uma estância turística.

A governadora também está organizando para os próximos dias uma reunião com todos os prefeitos, para ouvir suas reivindicações e apresentar os projetos que o governo disponibiliza para auxiliar os municípios.