Governo Federal aumenta repasse para saúde em R$ 12 milhões ao ano

Roraima é o segundo estado que mais investe em saúde e passará a investir ainda mais a partir de agosto, quando receberá R$ 1 milhão a mais por mês, totalizando R$ 12 milhões por ano para os serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (26), pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, juntamente com a governadora Suely Campos, durante cerimônia no Palácio Senador Hélio Campos.

Desde 2015 o Governo de Roraima vem pleiteando o aumento deste repasse e, para isso, se reuniu reiteradas vezes com o ministro, explicando a necessidade do aporte financeiro.

O recurso recebido pelo Estado para custear as ações de média e alta complexidades cada vez menos vinha cobrindo as despesas, gerando uma diferença de até 55% entre o valor recebido e o de fato investido nestas ações.

Segundo a governadora Suely Campos, desde 2012, o Estado vem recebendo os mesmos R$ 3,6 milhões por mês do Ministério da Saúde para esta finalidade. Em contrapartida, o Estado está prestes a inaugurar o Hospital das Clínicas e o anexo do HGR o que trará um aumento significativo nos gastos.

“Estamos produzindo cada vez mais serviços e por isso o recurso já não era suficiente. Por estar em uma região de fronteira, Roraima atende a pessoas dos países vizinhos, demanda essa que aumentou consideravelmente devido à crise na Venezuela. Por este e outros fatores, este recurso vem em muito boa hora”, comemorou a governadora.

Além disso, Suely explicou que a população de Roraima tem crescido a uma taxa acima da média nacional, além de se encontrar distante dos grandes centros econômicos, o que encarece os custos para manutenção dos serviços de saúde. “Outro fator importante é que além de ter um dos maiores percentuais de investimento na saúde por habitante, Roraima tem a uma sobrecarga maior no SUS [Sistema Único de Saúde], cerca de 90% da população faz uso do Sistema e, cerca de 80% das pessoas atendidas no setor de emergência dos hospitais deveria ter sido atendida na Atenção Básica, de responsabilidade dos municípios”, disse.

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, enfatizou que Roraima tem recebido uma atenção especial do Ministério. “Temos buscado atender às demandas de Roraima, como já viemos para visitar Pacaraima e Boa Vista para verificar a situação dos venezuelanos e estes recursos a mais também irão suprir esta demanda”, explicou.

Os deputados federais Hiran Gonçalves e Carlos Andrade também participaram do evento.

Após a solenidade, o ministro Ricardo Barros e comitiva embarcaram na Base Aérea de Boa Vista com destino ao Acre. Lá, ele vai visitar unidades de saúde e se reunir com prefeitos e gestoras de saúde.

Yana Lima