Governo faz obras de extensão de rede de água em Rorainópolis

O Governo do Estado tem avançado nas obras de infraestrutura na Capital e Interior. Por meio da Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima), foram feitos 2.100 metros de extensão de rede em Rorainópolis, na Vila do Equador, ao Sul do Estado.

“São ações que fazem parte do planejamento da Companhia, executadas para atender as necessidades da população e que vão contribuir para a qualidade de vida das famílias que vivem nos municípios mais distantes”, esclareceu o presidente da Caer, Danque Esbell.

Com estas ações foram beneficiados pelo menos 200 moradores que vivem na localidade. “O nosso objetivo é suprir as demandas identificadas e com isso alcançar a excelência dos serviços prestados. Por isso a gestão é pautada no planejamento e na execução de ações em prol do bem estar da sociedade”, complementou Esbell.

O agricultor Jailson Oliveira de Souza é um dos moradores beneficiados com as obras na rede de distribuição de água. “Eu moro aqui há três anos e ainda não tinha visto um trabalho tão positivo como esse. Eu sou agricultor e antes a gente tinha apenas o poço pra tirar água, mas as dificuldades são muitas e agora com a água direto na nossa casa vai melhorar e muito. Muito louvável essa iniciativa e espero que novos trabalhos sejam realizados aqui pra gente”, disse.

“Eu me sinto satisfeito demais de fazer parte dessa equipe e receber, depois de um dia inteiro de trabalho, o agradecimento das pessoas que vivem aqui e que reconhecem o empenho da empresa”, salientou o colaborador Francisco Henrique do Nascimento, que trabalhou nas obras.