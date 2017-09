Governo faz mais uma convocação de aprovados em concurso

O Governo do Estado publicou a convocação de 10 candidatos aprovados em concurso público promovido pelo Iteraima (Instituto de Terras e Colonização de Roraima). O certame ocorreu em 2013, com previsão de 115 vagas e teve sua validade prorrogada até dezembro deste ano.

Os candidatos aprovados são das vagas remanescentes das últimas convocações. Esta é a sexta convocação deste ano, e a sétima da atual gestão. Ao todo, já foram convocados 214 candidatos.

Estão sendo convocados candidatos dos níveis médio e superior. Os cargos a serem preenchidos são os de assistente administrativo, contador e economista.

“Esses servidores vão reforçar o quadro de funcionários do Iteraima e reforçar o processo de regularização fundiária do Estado, dando a resposta que o programa do nosso governo propõe, que é a emissão de títulos definitivos com segurança jurídica”, afirmou a governadora Suely Campos.

O presidente do Iteraima, Alysson Macedo, destacou que o momento é oportuno para a convocação de novos servidores devido ao grande programa de regularização fundiária que está sendo executado pelo Governo do Estado, por meio do Iteraima, o Título Legal.

Ele disse ainda que a convocação de novos servidores faz parte do projeto de reestruturação do Iteraima, que também conta com aquisição de novos equipamentos e melhorias físicas para os servidores e para os produtores atendidos pela autarquia.

Eentrega de documentos

O período para a entrega dos documentos será de 2 a 11 de outubro, das 7h30 às 13h30 no prédio do Iteraima, na Avenida Ville Roy, 5085 – São Pedro. O edital de convocação e a relação de documentos estão publicados no Diário Oficial do Estado de quarta-feira, 27, e no site do Instituto, no endereço www.iteraima.rr.gov.br.

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E MÉDIO TÉCNICO

Assistente Administrativo

Anaria de Souza Santos

Cleidiane Pereira da Silva

David Chaves Morais

Francisco Alves Gomes

Jennifer Albuquerque de Souza

Karoline Costa De Souza

Ricardo Silva De Oliveira

Sara Janne Gonçalves Ribeiro

Assistente Administrativo – (Portador de Necessidades Especiais)

Robério de Oliveira Viana

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

Contador

Anderson Júnior França de Almeida

Economista

Danielle Ruiz Quara

Rosiane Menezes