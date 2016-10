Governo explica motivos de parcelamento de salários para servidores

Equipe econômica do Governo de Roraima recebeu no final da tarde desta segunda feira, 10, no Palácio Senador Hélio Campos representantes de sindicatos e servidores públicos para explicar os motivos que levaram ao Governo a parcelar o salário dos servidores.

Na reunião, o secretário estadual de Fazenda, Shiská Pereira pontuou as principais causas que levaram a perda de arrecadação do Estado. “Tivemos perdas significativas no FPE (Fundo de Participação dos Estados), e isso deixou o Tesouro Estadual sem caixa para honrar integralmente com a folha de pagamento do mês de setembro”.

O secretário coloca ainda, que além do repasse aos poderes, foi preciso respeitar algumas deduções aplicadas sobre as arrecadações do montante recebido. “Nós precisamos falar um pouco sobre as deduções aplicadas na arrecadação, pois de cada montante recebido nós temos respeitar algumas deduções, ou seja, alguns descontos sobre as arrecadações que são destinadas ao Pasep, Saúde e Educação”, explicou Shiská.

De acordo um levantamento feito pela equipe, no período que corresponde ao mês de janeiro até o dia 30 de setembro, Roraima depende de 78,71% de recursos da União. 95% desse valor vem do FPE, enquanto a arrecadação própria do Estado (com cobranças de impostos estaduais) soma 21,29%.

Entretanto, o Estado sofreu perda de mais de R$ 107 milhões de FPE. Esse déficit aumenta com o repasse do duodécimo aos Poderes, cujo valor de R$ 52 milhões, é fixo e não sofre a variação de queda do FPE. Com isso, o caixa do Tesouro tem frustração acima de R$ 150 milhões, o que compromete o andamento da máquina, com pagamentos de despesas e investimentos, afetando, agora, a folha de pagamento dos servidores.

Pagamento

A equipe esclareceu ainda que nesta terça-feira, cerca 3.021 servidores com o vencimento líquido de até R$ 1.250,00, receberão de forma integral. Somando aos mais de 9.600 que já receberam, totalizam 55,16% de toda a folha de pagamento do governo estadual regularizada.

Os 8.600 servidores que têm salários que variam de R$ 1.251,00 a R$ 5.999,00 (41% da folha), recebem o vencimento parcelado em duas vezes: a primeira nesta terça-feira, dia 11, na ordem de R$ 1.250,00, e o restante do valor no dia 30 de outubro.

Os 872 servidores com salários superiores a R$ 6 mil, receberão integralmente os vencimentos no dia 30 de outubro. Essa parcela representa 3,78% da folha de pagamento do Estado. A previsão é que o salário de outubro de todos os servidores seja pago até o dia 10 de novembro.

Leandro Freitas e Wesley Oliveira