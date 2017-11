Governo entrega títulos definitivos para produtores rurais

Dando continuidade ao programa Título Legal, o Governo de Roraima realiza mais uma etapa de entrega de títulos definitivos para produtores rurais. Dessa vez serão contemplados produtores das regiões de Campos Novos, em Iracema e Apiaú, Mucajaí.

O evento acontece nesta quarta-feira, 29, a partir das 10h, no Salão Nobre do Palácio Senador Hélio Campos. Serão entregues, por meio do Iteraima (Instituto de Terras e Colonização de Roraima), 46 títulos definitivos, equivalentes a uma área de mais de 10 mil hectares.

A governadora Suely Campos destacou o esforço para resolver de forma definitiva, os entraves para o início da regularização fundiária no Estado, até chegar ao lançamento do programa Título Legal.

“É fruto de um trabalho muito sério, muito dedicado, buscando resolver de forma técnica, inclusive de parcerias com o Governo Federal e com todos os órgãos afins. Foram avanços que nós obtivemos para chegar até aqui, nesse resultado positivo de entregar os títulos definitivos no maior programa de regularização fundiária do Estado, que é o Título Legal”, disse Suely.

O presidente do Iteraima, Alisson Macedo, explicou que os títulos são de propriedades localizadas na parte da gleba Caracaraí que está fora da faixa de fronteira e portanto, não existe qualquer impedimento para a emissão do documentos.

“Esse programa conta com mais de 10 mil hectares titulados, já ultrapassamos mais de 100 títulos emitidos. Numa pequena porção de área, nós já conseguimos esse excelente resultado, imagine quando obtivermos o assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional, onde teremos mais de quatro mil títulos a serem expedidos”, explicou Macedo.

Faixa de fronteira

O CDN (Conselho de Defesa Nacional) é o órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do estado democrático.

A faixa de fronteira compreende uma faixa interna de 150 km de largura, paralela à linha divisória terrestre do território nacional, considerada área indispensável à segurança nacional, onde é vedada, sem o prévio assentimento do CDN, entre outros atos, a alienação e concessão de terras.

O Estado de Roraima possui dois terços do seu território em faixa de fronteira, o que impede a emissão dos títulos das propriedades nesta área. A governadora Suely Campos já se reuniu em Brasília com o Ministro-Chefe da Casa Civil e com o presidente da República, para cobrar celeridade na concessão do assentimento prévio.

Todas as glebas que já foram transferidas para o Estado estão em faixa de fronteira, com exceção de uma pequena parte da gleba Caracaraí, onde o Governo está concentrando ações para a emissão dos títulos.

Programa

Lançado pela governadora Suely Campos em maio deste ano, o Título Legal, Programa de Regularização Fundiária de Roraima, irá regularizar todas as áreas de propriedade do Estado.

O programa iniciou nos municípios de Iracema e Mucajaí, porque os municípios estão na gleba Caracaraí, que tem parte fora da faixa de fronteira e já está registrada em nome do Estado.

O presidente do Iteraima explicou que o nome “Título Legal”, foi escolhido devido a série de mecanismos de garantia que o documento apresenta, para evitar falsificações e garantir a segurança jurídica do título.

“O título definitivo hoje, traz toda segurança técnica e jurídica e, acima de tudo, transparência. Qualquer cidadão pode consultar no site do Iteraima, no Sistema de Gestão Fundiária, no Sistema Nacional de Cadastro Rural, o processo administrativo que gerou o documento. Tudo isso permite que se tenha transparência quanto aos títulos emitidos”, explicou o presidente do Iteraima.

Rosiane Menezes