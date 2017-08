Governo entrega mais de dois mil kits de higiene para reeducandos

Reeducandos das seis unidades prisionais do Estado receberam na manhã desta quinta-feira, 17, kits de higiene pessoal. Mais de dois mil kits contendo sabonete, creme dental, escova de dente, papel higiênico e itens de higiene íntima para as reeducandas, passam a ser entregues regulamente para os internos do sistema.

Conforme o secretário de Justiça e Cidadania, Ronan Marinho, a medida atende os requisitos da política pública de assistência material ao preso e também traz mais dignidade aos apenados.

“A Sejuc (Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania) vem tralhando para reestabelecer todos os programas e condições visando fornecer aos reeducandos, plenas condições de cárcere e cumprimento de pena. Hoje nós voltamos a fornecer regularmente algo que é direito deles e também uma antiga reinvindicação”, ressaltou Marinho.

Ele destacou que é preciso estabelecer as politicas de ressocialização para que não haja nenhum retrocesso dentro das unidades prisionais. “Hoje nós conseguimos parar as fugas regulares, mas ainda temos tentativas. Diante deste quadro, trabalhamos para dar aos presos um verdadeiro caminho de remissão de pena, de poder refletir sobre os delitos, conhecer novos caminhos e cumprir sua pena com dignidade”, afirmou.

Os kits foram montados por voluntários que realizam assistência religiosa dentro das unidades prisionais. Conforme a irmã Iara Silva, que trabalha voluntariamente no sistema prisional há 20 anos, a entrega dos kits também melhora a autoestima dos apenados.

“É uma conquista obtida, com certeza. O kit é uma atitude que pode parecer pequena, mas que representa muito pra essas pessoas que estão reclusas. Quando eles se sentem mais bem cuidados, o trabalho de ressocialização flui bem melhor, porque eles ficam mais suscetíveis à conversa, entre outras atividades”, avaliou.

“Essas pessoas erraram e estão pagando pelos seus crimes e isso por si só já influencia na imagem que eles têm deles mesmos, perante o resto da sociedade”, finalizou Marinho.

Nos últimos três meses foram reestabelecidas as aulas nas unidades prisionais, inclusive com a inauguração do anexo na Cadeia Pública Masculina de Boa Vista. O atendimento dos advogados e da Defensoria Pública também foi reestabelecido. O serviço de assistência religiosa também foi retomado.

Jéssica Laurie