Governo entrega armamentos e munições aos agentes penitenciários

O Governo de Roraima entregou na manhã desta terça-feira, dia 26, na Sejuc (Secretaria de Justiça e Cidadania) 20 espingardas calibre 12, e 10 mil munições. Foram três tipos de munições entre elas: calibres 12, pistolas 1.40 e Fuzil 55.6. A entrega dos equipamentos aos agentes penitenciários é mais um passo no trabalho de fortalecimento da segurança das unidades prisionais de Roraima.

Os armamentos e munições foram adquiridos com recursos do Fundo Penitenciário do Estado, e custaram mais de R$ 250 mil. A cerimônia de entrega contempla apenas uma parte dos equipamentos, a outra parte será entregue entre janeiro e fevereiro de 2018, e contempla as Carabinas 55.6, equipamentos de proteção individual e mais munições.

“Esses equipamentos são fundamentais para a proteção coletiva dos agentes no exercício de suas funções. A aquisição desses armamentos é um passo importante na nossa concepção no trabalho de fortalecer as unidades prisionais na capital e no interior”, analisou o secretário de Justiça e Cidadania, Ronan Marinho.

Mais investimentos

O governo vai investir o equivalente a R$ 6 milhões no aparelhamento das unidades prisionais. “Até o fim do ano, o governo vai investir R$ 4 milhões para despesa de custeio como: o aluguel de tornozeleiras eletrônica, body scann, raio-x e na contratação de uma empresa para realizar os trabalhos de vídeomonitoramento”, ressaltou Marinho.

Conforme a diretora do Desipe, Fabiana Said, a aquisição de equipamentos novos e modernos vai melhorar segurança dos agentes. Atualmente o Estado, conta com um pouco mais de 250 agentes penitenciários distribuídos nas seis unidades prisionais.

“Isso é um avanço para nossa categoria que exige melhores condições, equipamento modernos e atualizados que estejam aptos ao uso em situações de alterações”, destacou Fabiane.

Mães reeducandas ganham espaço humanizado

Ainda na manhã desta terça feira, 26, foram inauguradas e entregues às reeducandas da Cadeia Pública Feminina duas salas equipadas, com ambiente específicos para o aleitamento e uma brinquedoteca.

A estruturação dos ambientes ocorreu por meio de doações provenientes do Depen (Departamento Penitenciário Nacional) para a Sejuc. O objetivo das salas é proporcionar uma interação social das reeducandas com os filhos.

A sala de aleitamento vai oferecer mais conforto e dignidade com ambiente climatizado e poltronas almofadadas. Segundo a diretora do departamento Justiça de Direitos Humanos e Cidadania da Sejuc, Esdra Ruman, as salas são fundamentais para a aproximação das reeducandas com os bebes.

“A sala foi destina às reeducandas para amamentarem os filhos, com mais tranquilidade e conforto. Isso é muito importante para o processo de ressocialização”, ressaltou Esdra, ao afirmar que o espaço proporciona também melhores condições para as crianças que visitam as mães.

Segundo Esdra, esse contato vai reforçar os laços entre mãe e filho. “Além disso, a brinquedoteca vai trazer benefícios para a criança quando for visitar a mãe”, ressaltou.

A diretora da Cadeia Pública Feminina, Fernanda Guedes, disse que as ações desenvolvidas na unidade prisional estão sempre voltadas para a reintegração social das internas. “Tudo isso foi desenvolvido com objetivo de oferecer mais dignidade social, humana e a melhor convivência com as internas”, complementou.

Wesley Oliveira