Governo efetua pagamento de servidores conforme calendário

O Governo do Estado efetuou o pagamento de todos os servidores públicos da administração direta nesta quarta-feira, 01. Com isso, foram injetados na economia local mais de R$ 34 milhões.

O pagamento foi feito conforme o calendário publicado no dia 16 de janeiro, onde foram definidos os dias de pagamento dos servidores durante todo o ano de 2017, inclusive com a data do 13º salário. Os servidores da administração indireta receberão os proventos no dia 10 de fevereiro.

Segundo a governadora Suely Campos, apesar das dificuldades que o país vive em que vários Estados decretaram falência financeira, o governo de Roraima conseguiu planejar o calendário de pagamento para os servidores.

“Mesmo com as dificuldades, estamos cumprindo com a nossa obrigação de manter o pagamento do servidor em dia, isso é primordial para o nosso Governo”, destacou a governadora, ao informar que é uma forma de valorização do servidor.

Duodécimo

O Governo também efetuou nesta quarta-feira, o repasse do complemento do duodécimo dos poderes Legislativo e Judiciário. O valor do repasse ultrapassa R$ 19 milhões.