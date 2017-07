Governo e TJRR discutem ações nas unidades prisionais

Uma longa reunião entre o Governo do Estado e o Tribunal de Justiça de Roraima, discutiu uma série de ações e medidas para o sistema prisional roraimense. O encontro ocorreu na sala de reuniões do Palácio Senador Hélio Campos, e contou com a presença da governadora Suely Campos, do desembargador Mauro Campello, secretários estaduais, além de outros representantes do poder judiciário.

Na ocasião os secretários de Educação, Saúde, Justiça e Cidadania e do Trabalho e Bem-Estar Social, apresentaram as ações que estão sendo realizadas buscando a melhoria das unidades prisionais de Roraima, bem como o CSE (Centro Sócio Educativo).

A governadora Suely Campos anunciou a implantação de uma escola de ensino fundamental e médio dentro do CSE. A unidade conta hoje com um anexo da escola estadual Jaceguai Reis Cunha.

“A educação é fundamental nesse processo de ressocialização e nossa prioridade é a instalação da escola no CSE, que conta com adolescentes infratores. Muitas vezes esses jovens precisam apenas de uma oportunidade para seguir um novo caminho”, explicou Suely Campos.

Outra ação anunciada pela governadora é a ida da Carreta da Saúde da Mulher, no próximo dia 24, para a Cadeia Feminina. “Elas irão contar com ultrassonografia, mamografia, preventivo e todos os outros serviços que a Carreta oferece. Essa é uma forma de levar a saúde para mais perto dessas mulheres privadas da liberdade”, destacou.

O desembargador Mauro Campello, afirmou que a reunião foi muito proveitosa. “Foi uma pauta bastante extensa, uma discussão madura entre os titulares das pastas e o judiciário, e a governadora se mostrou positiva em atender essas demandas do judiciário, buscando parceria entre as instituições para que tenhamos resultados satisfatórios para a sociedade”, pontuou.

Saúde Mental

O secretário adjunto da Saúde, Paulo Linhares, afirmou que será desenvolvido um plano de atendimento voltado para a saúde mental nas unidades prisionais.

“Foi uma reunião muito produtiva para que a gente possa alinhar o trabalho que já vem sendo realizado em parceria com a Sejuc. Há pouco tempo houve uma perícia onde vários presos foram para prisão domiciliar por problemas de saúde, e agora iremos fazer um plano para atender aqueles que tem problemas mentais, para que possamos dar um fluxo de atendimento a esses reeducandos”, explicou.

Registro de Nascimento

Na ocasião ficou acertado que o Governo do Estado e o Cartório Loureiro irão firmar uma parceria para que as certidões de nascimento voltem a ser emitidas no HMINSN (Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth).

O tabelião Josiel Loureiro, afirmou que essa é uma medida importante. “Nós forneceremos as ferramentas para que esse trabalho seja feito em consonância com os cartórios dos municípios, permitindo que a pessoa escolha onde retirar o documento, e o Estado disponibilizará os servidores que irão atuar nesse trabalho”, informou.

