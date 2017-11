Governo e prefeitura do Amajari trabalham na recuperação de estrada para Vila Trairão

Neste sábado, 25, o Governo de Roraima deu início à parceria com a prefeitura de Amajari para recuperar a Vicinal Tronco Trairão (AMJ-347), que liga a sede do município à Vila Trairão.

A estrada vai receber raspagem e revestimento primário nos trechos mais críticos, pois não recebe manutenção há muito tempo e possui muitos buracos que causam dificuldades na locomoção da população. O Governo forneceu o combustível para a operação, que será executada com maquinário da prefeitura.

A secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, Emília Campos, esteve no município representando a governadora Suely Campos. Ela afirmou que é necessário aproveitar o período do verão para preparar a manutenção da estrada, minimizando os problemas e melhorando o tráfego no trecho.

“É sempre buscando parcerias de trabalho entre o Governo e as prefeituras que as coisas acontecem de maneira fluida e rápida. E é por isso que estamos muito felizes, pois sabemos a importância que essa vicinal tem para o povo de Amajari”, disse.

Ainda segundo Emília, o trecho possui pouco mais de 17 quilômetros que precisam muito de recuperação. “São aproximadamente mil famílias que moram na Vila Trairão e outras 70 na vicinal. Muitas dependem da agricultura familiar como sustento e precisam escoar essa produção com mais facilidade”, complementou.

A prefeita do município de Amajari, Vera Lúcia, relatou que a manutenção da Vicinal Tronco é um benefício que vai trazer mais dinâmica para a região. “Hoje o Amajari está de parabéns por essa parceria que só quem ganha é a nossa população”, frisou.

O administrador da região do Bom Jesus, Aerson Delmones, contou que, para a população das redondezas, a melhoria é algo ótimo. “A maior dificuldade que temos é a questão de logística e de escoamento, principalmente para quem produz. A população fica muito contente com uma novidade dessas e agradecemos a disposição da governadora em realizar essa ação em parceria com a prefeita”, ressaltou.

O agricultor rural Conrado Ferreira mora na Vicinal 5 há oito anos e sempre usa a estrada do Tronco para se locomover de moto diariamente. “Melhora muito a nossa vida. A gente pode viajar com mais segurança e sabendo que não vamos ficar ilhados no período chuvoso”, finalizou.

Clube de mães

A Vila Trairão, no município de Amajari, possui uma unidade do Clube de Mães, programa do Governo gerido pela Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) que busca capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade, promovendo o artesanato como fonte de renda. As participantes recebem periodicamente cursos e oficinas do PAR (Programa de Artesanato de Roraima) e do Qualifica Roraima.

Além da Vila Trairão, há outros dois clubes em Amajari: um na Comunidade do Ouro e outro na Vila de Três Corações.