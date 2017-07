Governo e Federações discutem avanços e melhorias para Roraima

A governadora Suely Campos recebeu ao final da tarde desta terça-feira, 18, a visita de representantes das entidades de Classes Empresariais de Roraima, que na oportunidade apresentaram o Fórum das Federações, e discutiram alguns pontos importantes para o setor produtivo de Roraima.

Estiveram presentes os representantes da Fier (Federação das Indústrias do Estado de Roraima), Fecomércio (Federação do Comércio do Estado de Roraima), Faerr (Federação da Agricultura e Pecuária de Roraima) e Facir (Federação das Associações, Comércios e Indústrias de Roraima), além do secretário de Planejamento, Haroldo Amoras, e o secretário de Fazenda, Ronaldo Marcílio.

Na ocasião, foram discutidos temas como ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), ZEE (Zoneamento Ecológico Econômico), e o Distrito Industrial.

A governadora Suely Campos, destacou que o governo tem buscado aproximação com as entidades de classe. “Esse diálogo é importante, conhecemos as demandas, e apresentamos o que o Estado tem feito, buscando recursos e formas de garantir que os empresários tenham possibilidade de investir e lucrar em Roraima”, explicou.

Para o secretário de planejamento, Haroldo Amoras, a reunião foi produtiva. “A reunião mostrou um grau de maturidade política institucional muito bom, sendo proposto uma cooperação entre o estado e o fórum das federações em torno de projetos estratégicos em temas relevantes para Roraima”, pontuou.

De acordo com o presidente da Fier, Rivaldo Neves, as federações saíram satisfeitas da reunião. “Foi de extrema importância, pois tivemos a oportunidade de expor os nossos problemas, e temos certeza que teremos bons retornos, principalmente nas questões ambientais, e isso é muito importante para todos nós”, complementou.

Dina Vieira