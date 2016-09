Governo do Estado retoma programa Balcão de Ferramentas

O Governo do Estado, por meio da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem Estar Social) e da Aferr (Agência de Fomento do Estado de Roraima), lançou nesta quinta-feira, 1º de setembro, na Casa do Cidadão, no bairro Senador Hélio Campos, o Balcão de Ferramentas, programa que visa financiar investimentos fixos e desburocratizados de pequeno valor a microempreendedores formais e informais, que não têm acesso ao sistema financeiro tradicional.

Com recursos oriundos do Funder (Fundo de Desenvolvimento Social do Estado de Roraima), o Balcão de Ferramentas abrangerá todos os municípios e a princípio disponibilizará R$ 450 mil, com linhas de crédito de até R$ 3 mil. Podem obter a oferta de crédito pessoas físicas maiores de 18 anos.

O Balcão tem como objetivo possibilitar o acesso ao crédito, propondo a melhoria da qualidade de vida com a inserção no mercado com autossustentabilidade. Uma forma de incentivar a geração de emprego e renda e inclusão social por meio da aquisição de equipamentos novos.

No evento foram entregues equipamentos, utensílios e máquinas para 10 contemplados pelo programa. Nos próximos dias, outras 32 pessoas beneficiadas pelo crédito, também vão receber os benefícios.

“É uma das áreas que mais temos carinho. A pessoa que trabalha com venda de comidas, por exemplo, poderá obter um carrinho de churrasco ou pipoca, e a costureira terá a oportunidade de trocar a máquina de costura por outra mais atual. É uma oportunidade para quem está precisando, além do fato de que gera mais empregos”, comentou a governadora Suely campos, ao discursar no evento.

A secretária do Trabalho e Bem-Estar Social Emília Campos frisou o êxito do programa, que já havia sido implantado na gestão de Neudo Campos e que agora foi resgatado e reeditado para fomentar a produção de pequenos e microempresários roraimenses.

“No momento em que financiamos equipamentos e melhorias para os estabelecimentos também estamos criando oportunidades para as pessoas crescerem no mercado e gerarem mais empregos. O Balcão tem como critério que estas pessoas são escolhidas por suas capacidades de empreendimento e de desenvolvimento econômico”, disse.

O presidente da Aferr, Weberson Pessoa, explicou que dentro de 60 dias serão entregues mais R$ 450 mil do Funder para o programa. “No período de um ano iremos aplicar aproximadamente R$ 3 milhões no Balcão para que sejam direcionados a empreendedores de todos os municípios do Estado”, relatou.

Beneficiados

A cozinheira Ágda de Almeida trabalha no ramo de comida há dois anos. Ela foi beneficiada com um fogão, forno, fritadeira, estufa e uma crepeira por meio da linha de crédito. Segundo ela, o valor baixo das parcelas vai ajudar muito no orçamento de casa.

“Com essa crise a gente precisa bolar outras coisas para sobreviver. E esse crédito eu só consegui por meio do Balcão, porque nenhum outro banco jamais me daria esta facilitação”, afirmou.

O produtor rural Edson Rafael de Oliveira foi contemplado com uma batedeira, uma laminadora de massas e um cilindro de panificação. Ele e a família fazem trabalhos diversos, entre eles a fabricação de pão caseiro para a zona rural de Boa Vista.

“Como nós fazemos várias atividades, esse material vai nos ajudar muito. Antes eu não conseguia fazer pão pra todo mundo porque não dava tempo. Mas com esse equipamento eu vou conseguir produzir mais e ainda por cima me dá condições de gerar renda para outra pessoa que eu quero contratar para trabalhar com a gente”, concluiu.

Documentação

Para participar do programa, o interessado deverá levar os seguintes documentos (originais e fotocópias) para análise do DPETR (Departamento de Políticas de Emprego, Trabalho e Renda) da Setrabes: CPF (se casado ou em união estável, apresentar o CPF do cônjuge ou companheiro); RG (se casado ou união estável, apresentar o RG do cônjuge ou companheiro); comprovante de residência com CEP; comprovante de localização do ponto comercial com CEP (se houver).

Limite de financiamento

Fixo e misto (somente para máquinas, equipamentos, reformas, móveis e utensílios), no valor de R$ 3 mil, de acordo com a necessidade de sua atividade. Os investimentos terão prazos para amortização do crédito em até 24 meses, sendo admitido até quatro meses de carência, em que são pagos apenas o valor mínimo de R$ 7,50.

João Paulo Pires e Jonas Elmore