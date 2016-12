Governo do Estado realiza leilão público de bens

O Governo do Estado, por meio da Segad (Secretaria Estadual da Gestão Estratégica e Administração) realiza um leilão público de 158 produtos, considerados recuperáveis e irrecuperáveis (sucatas), sem utilização ao serviço público, segundo avaliação da Comissão.

O evento acontecerá no próximo dia 22 de dezembro, quinta-feira, às 9h, no pátio interno da garagem do governo, localizada à rua Paulo Coelho Pereira, 538, bairro São Vicente.

Os veículos estão distribuídos, entre 121 automóveis, caminhonetas e caminhões, 37 motocicletas de diversos modelos, uma empilhadeira, além de quatro lotes de mobiliários, pertencente ao acervo do governo estadual.

Poderá participar do leilão pessoa física, maior ou emancipada, inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CNPF).

Os lances serão verbais, a partir do preço mínimo estabelecido no edital. A diferença de valor não poderá ser inferior a R$ 50, quando o bem alienado tiver valor mínimo de R$ 1.000. Nos demais casos os lances serão aceitos o valor mínimo, ou seja: R$ 50. O valor do lance será pago integralmente à vista.

Os arrematantes terão o prazo de 30 dias úteis para retiradas dos veículos adquiridos. As informações relativas ao leilão estarão disponíveis, no mesmo local da realização do evento, no horário da 8h às 14h, de segunda à sexta-feira, ou pelos números dos telefones: (95) 99114 2912 e 99972 2983.

