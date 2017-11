Governo do Estado reabre fábrica de gelo de Caracaraí

A água puxada do rio Branco, a poucos metros do prédio, é armazenada em enormes caixas d’água. De lá, o líquido passa por equipamentos e processos que e transformam em gelo triturado em formato de escamas. Do lado de fora, quando o dispositivo é acionado, em poucos segundos uma saca de 60 kg de gelo está completamente cheia. Colocada em um carrinho preso por um cabo de aço, o gelo desce o barranco direto para o barco, onde vai deixar o peixe conservado para a venda.

Esse processo pode ser repetido até 250 vezes por dia. É a capacidade de produção da Fábrica de Gelo de Caracaraí, conhecida como Cidade Porto. O município tem na pesca uma das principais fontes de renda da população. Cada saca de gelo seria vendido aos pescadores por R$ 5, mas no discurso de inauguração, Suely Campos, governadora de Roraima, deu uma boa notícia aos pescadores.

“Não será cinco, vamos baixar para R$ 4, porque esse é um item indispensável para os pescadores que ajudam essa região a se desenvolver. Além disso, a fábrica precisa funcionar no horário que os pescadores precisam. Temos profissionais suficientes para atender seja qual for o horário”, adiantou Suely.

O investimento do Governo do Estado, por meio da Codesaima (Companhia de Desenvolvimento de Roraima) foi de R$ 20 mil. Mas o retorno positivo para os pescadores é imensurável.

“Era triste ver pescadores perdendo a produção por conta da dificuldade em conseguir gelo em grande quantidade em Caracaraí. Agora temos a garantia de conservação do nosso pescado, e a um preço que vai diminuir os nossos gastos. Foi uma importante ação do Governo para ajudar no desenvolvimento do setor pesqueiro do município”, comemorou Francisco Cirilo, presidente da Associação dos Pescadores de Caracaraí.

Segundo o presidente da Codesaima, Ronaldo Nobre, esse trabalho vai beneficiar pelo menos 1500 pescadores dessa região. “Foi uma determinação da governadora Suely Campos e em dois meses conseguimos colocar a fábrica em funcionamento novamente, garantindo aos pescadores a segurança de conseguirem comprar o gelo necessário para a conservação dos peixes”, completou Ronaldo Nobre, presidente da Codesaima.

Reforço

Um mês atrás os pescadores ganharam outro reforço para a comercialização do pescado com a entrega de um caminhão para transporte e armazenamento de peixe, equipado com uma câmara frigorífica que garante o congelamento ideal de uma carga de até quatro toneladas.

Isso ajudou a diminuir a presença do atravessador nesse comércio, gerando um lucro maior para os pescadores, pois o veículo é projetado para permitir o acesso direto da população ao produto. A carroceria pode ser aberta na parte traseira facilitando a comercialização e distribuição do pescado.

Ações no município

A parceria do Governo do Estado com os municípios é essencial para o desenvolvimento desses locais. Em Caracaraí, além da revitalização da Fábrica de Gelo, o Executivo Estadual irá atuar numa ação de tapa buracos nas ruas da cidade.

“Além disso a Caerr [Companhia de Águas e Esgotos de Roraima] vai instalar um gerador para que o fornecimento de água não seja interrompido quando houver quedas de energia”, acrescentou Suely Campos.

“Ações como essas ajudam o município a se desenvolver, principalmente o setor econômico, com o apoio à classe pesqueira, por meio da revitalização da fábrica de gelo. É uma parceria importante para o nosso município”, disse Socorro Guerra, prefeita de Caracaraí.

Governadora avalia ação no Baixo Rio Branco

Ao redor de uma grande mesa quadrada, no gabinete da governadora Suely Campos, secretários, diretores e outros servidores que participaram da Caravana do Povo no Baixo Rio Branco levaram os resultados da ação, que teve um objetivo muito além da prestação de serviços para os ribeirinhos.

A equipe ficou responsável por fazer um levantamento das necessidades daquela população em áreas como saúde, segurança, educação, turismo e fiscalização ambiental.

Boa parte dessas questões será resolvida com o aumento do rigor da fiscalização na foz do rio Branco, onde ele deságua no rio Negro, porta de entrada para Roraima, principalmente de pescadores amazonenses. Com um aparato de pesca mais moderno, eles fazem uma verdadeira varredura nos rios de Roraima, dificultando o trabalho dos ribeirinhos roraimenses.

“Determinamos o aluguel de uma balsa para ficar na entrada do baixo Rio Branco, na divisa com o Amazonas, com fiscais da Femarh [Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos], além de militares do Corpo de Bombeiros e da Cipa [Companhia Independente de Policiamento Ambiental], para aumentarmos o rigor da fiscalização e evitar a pesca predatória nos nossos rios”, adiantou Suely Campos.

A balsa será alugada enquanto o governo finaliza o processo para construir uma embarcação com toda estrutura necessária para o funcionamento desses órgãos numa atuação permanente na região.

Turismo

Para fazer uma viagem dos Estados Unidos até Roraima é preciso disposição e dinheiro. Um fim de semana num hotel de pesca na região do Baixo Rio branco pode custar até R$ 8 mil, valor que centenas de turistas estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos, se dispõem a pagar para uma temporada de pesca esportiva.

O problema é que nem todas essas empresas estão regularizadas junto ao fisco estadual, e o que deveria trazer recursos para Roraima e até mesmo para a população ribeirinha, acaba indo para outros Estados.

Por isso, tanto a Sefaz (Secretaria Estadual de Fazenda), quanto o Detur (Departamento Estadual de Turismo), devem integrar essa força tarefa de fiscalização no Baixo Rio Branco, garantindo assim a presença maciça do Estado nessa região.

Internet

A concentração de jovens e adultos em frente à Escola José Bonifácio, em Santa Maria do Boiaçu, comunidade ribeirinha de Rorainópolis, pode até parecer normal, são apenas estudantes aguardando para assistirem às aulas… Isso se não fosse num sábado à noite e o prédio estando fechado.

De cabeça baixa, todos estão de olhos atentos no celular porque a Escola é o único local da pequena vila onde há sinal de internet disponível para a comunidade. Mas essa não é a realidade de todas as vilas dessa região que abrange os municípios de Caracaraí e Rorainópolis, região Sul de Roraima.

“Estamos trabalhando para a instalação de antenas e equipamentos para replicar o sinal de internet pelas vilas da região. São todas distantes umas das outras e estamos estudando a melhor logística para fazer isso a curto e médio prazo, beneficiando toda a população ribeirinha de Roraima”, enfatizou Suely.

Johann Barbosa