Governo do Estado lança edital para seleção de professores temporários

Para atender escolas da Capital e Interior, o Governo do Estado vai lançar o edital para processo seletivo simplificado, para cadastro reserva, que vai contratar professores de forma temporária em todas as áreas de atuação das séries finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio.

O edital será publicado na edição 2934 do Diário Oficial do Estado, que vai ao ar ainda nesta quarta-feira, dia 01. O contrato de trabalho será de 30 horas semanais e o valor da remuneração será de R$3.782,94, com vencimento no dia 31 de dezembro de 2017.

As inscrições serão realizadas dos dias 6 a 10 de fevereiro, na Escola Estadual Ana Libória, na Avenida Venezuela, Nº2398, Mecejana, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h.

Para evitar tumultos as inscrições serão divididas por municípios: nos dias 6 e 7 de fevereiro serão atendidos os professores de Alto Alegre, Boa Vista, Boa Vista – Rural, Bonfim, Cantá e Mucajaí.

Nos dias de 8 a 10 serão atendidos os professores de Amajari, Caracaraí, Caroebe, Iracema, Normandia, Pacaraima, Rorainópolis, São João do Baliza, São Luís do Anauá e Uiramutã.

Conforme edital, o seletivo terá validade pelo período do calendário escolar 2017 e a convocação será feita conforme necessidade, com base no enquadramento dos professores efetivos, que está sendo feito pela Seed (Secretaria Estadual de Educação e Desporto).

O processo seletivo consistirá na análise curricular, de caráter classificatório, cuja coordenação e supervisão ficarão sob a responsabilidade da Comissão Examinadora composta por servidores da Seed. A listagem dos selecionados será encaminhada para publicação no dia 17 de fevereiro.

Documentos

No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar original e cópia ou cópia autenticada da documentação requerida: Carteira de Identidade; CPF; Título ou comprovante de escolaridade; Carteira de Trabalho; Declaração ou certidão de tempo de serviço, em papel timbrado, expedida pelo setor de Recursos Humanos do respectivo órgão, informando o período com data de admissão e desligamento, se for o caso, especificando o cargo ocupado.

Período de Inscrição | Município

Dias 06 e 07 de fevereiro | Alto Alegre, Boa Vista, Bonfim, Cantá e Mucajaí.

Dias 08 E 10 De Fevereiro | Amajari, Caracaraí, Caroebe, Iracema, Normandia, Pacaraima, Rorainópolis, São João do Baliza, São Luís do Anauá e Uiramutã

Dina Vieira