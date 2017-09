Governo do Estado irá implantar de nova delegacia em São Luiz

Na manhã desta terça-feira, 19, a presidente do TJ (Tribunal de Justiça de Roraima), desembargadora Elaine Bianchi, entregou ao secretário da Sesp (Segurança Pública de Roraima), Franscico Araujo, as chaves da Casa de Apoio ao Magistrado, localizada no município de São Luiz, região Sul, para a implantação de uma delegacia para atender aquela localidade.

O pedido faz parte da ação da Sesp de busca por parcerias com os órgãos municipais, estaduais e demais instituições com a intenção de criar de novas unidades policiais no interior do Estado.

O secretário Francisco Araújo ressaltou a importância dessa parceria.

“Nossa prioridade é levar segurança para todo o Estado. Essa facilidade de atendimento à população é uma meta do Governo. O objetivo é ter essa integração entre os órgãos do Estado”, afirmou.

No ato da assinatura do convênio, a presidente do TJRR, Elaine Bianchi, ressaltou que a cessão do prédio representa o bom relacionamento entre as instituições públicas. “Esse é o verdadeiro papel dos poderes, fazer um esforço conjunto para solucionar dificuldades e otimizar os serviços. Quem ganha com isso é a população, principalmente aquela que fica nos lugares mais distantes da capital”, finalizou.

O prédio ficará cedido por um período de dois anos. A prefeitura de São Luiz tem a responsabilidade da revitalização e manutenção do local. A Sesp e a Policia Civil ficam responsáveis pelos profissionais de segurança e equipamentos, tais como: viatura, material bélico, entre outros.

Andrielly Lima