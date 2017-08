Governo do Estado entrega cartas de crédito na Caravana do Povo

A economia formal e informal em Boa Vista continua recebendo os incentivos do Governo do Estado por meio de financiamentos a pequenos e médios empreendimentos, ampliando a geração de emprego e renda. A Desenvolve RR (Agência de Desenvolvimento de Roraima) atua na oferta de linhas de crédito com juros atrativos, fomentando a economia local.

Nesta sexta-feira, 18, serão entregues oito cartas de crédito, totalizando mais de R$ 50 mil em investimentos. Os beneficiados são comerciantes, prestadores de serviços, autônomos e vendedores ambulantes.

A ação será realizada ás 10 horas, na Escola Caranã, bairro Caranã, durante a Caravana do Povo. Os recursos das linhas Banco do Povo e Giro Empreendedor serão utilizados como suporte a expansão de suas respetivas atividades.

Juros baixos

A cabelereira Samara Silva Dias é uma das novas clientes da Desenvolve RR (Agencia de Desenvolvimento de Roraima). Dona de um salão de beleza, no bairro Cambará, na capital, ela emprega duas pessoas.

“Peguei um empréstimo de R$ 7 mil na Agência. O atendimento diferenciado e os juros baixos me chamaram a atenção e fizeram com que me tornasse cliente”, conta Samara.

A empreendedora Samara Dias integra o rol de mais de mil contratos firmados pela Desenvolve RR no Estado. Desde 2015, mais de R$ 6 milhões foram contratados para empreendimentos produtivos em todos os municípios.

Junto às empresas, profissionais autônomos e liberais, os contemplados com alguma linha de crédito já geraram mais de cinco mil empregos, contribuindo para que Roraima seja referência em criação de vagas de trabalho.

A Desenvolve RR possui linhas de crédito para atender os empresários, empreendedores e profissionais autônomos. As taxas de juros são bem menores que as existentes no mercado e variam de 0,25% ao mês a 2,40% ao mês. O prazo para pagamento vai até 24 meses, dependendo da linha escolhida. Hoje a Agência empresta até R$ 120 mil.

Há ainda linha específica para incentivar a produção rural e aquisição de máquinas e equipamentos. A Desenvolve RR empresta a empresas e empreendedores individuais que quiserem investir em serviços e projetos que proporcionem o crescimento econômico.

São itens financiáveis todos os bens e serviços relacionados a projetos agrícolas, incluindo a recuperação de pastagens, aquisição de matrizes e reprodutores, produção de alimentos através da agricultura familiar, e demais itens necessários à expansão do agronegócio. A liberação de recursos se dá diretamente aos tomadores de crédito.

Na linha de crédito rural, o empreendedor tem limite máximo financiável de R$ 15 mil. Para empresas, na linha Balcão de Ferramentas, o limite máximo financiável é de R$ 3 mil.

O prazo para pagamento poderá ser de até 24 meses, com carência de até quatro meses para começar a pagar. Os juros por mês são de 0,25% para quem pagar em dia.

Jonas Elmore