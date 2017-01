Governo do Estado articula rede de proteção no enfrentamento à violência contra a mulher

Quando o assunto é violência contra a mulher, para que a vítima não continue sofrendo em silêncio, a atuação do poder público, com políticas que ofereçam apoio integral, é essencial para resultados efetivos e credibilidade no trabalho desenvolvido. Nesse sentido, o Governo de Roraima tem atuado de forma incisiva para combater essa prática e oferecer respaldo para que essas mulheres possam denunciar, e as punições cabíveis sejam aplicadas.

Um importante avanço para auxiliar esse trabalho foi a criação da Coordenação de Políticas Públicas para Mulheres, da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), em março de 2015. Uma iniciativa para potencializar as políticas públicas com vistas à redução aos índices de violência contra a mulher no Estado.

Para a coordenadora estadual de Políticas Públicas para as Mulheres, Maria Eva Barros, a atuação da Coordenação fortalece as políticas públicas nesta área, “com integração de todas as instituições da rede de proteção trabalhando para o empoderamento destas mulheres, para que saiam desse ciclo de violência”.

Casa da Mulher Brasileira

Dentre as iniciativas está a Casa da Mulher Brasileira, que aguarda apenas a conclusão da entrega dos equipamentos e mobiliários para ser inaugurada. Será um importante avanço, tendo em vista que reunirá todas as instituições que oferecem apoio às mulheres vitimas em um só local.

“Estamos orientando as instituições que estarão na Casa sobre a necessidade de aumentarmos o quantitativo e qualitativo do efetivo, tendo em vista a demanda, que tende a aumentar, e as instituições têm esse mesmo olhar. É com esse intuito que estamos qualificando todos os profissionais envolvidos”, diz Maria Eva.

Para a delegada titular da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), Elivania Aguiar, a Casa dará também mais celeridade ao trabalho da Delegacia, que será uma das instituições ali instaladas, tendo em vista que vai facilitar o encaminhamento dessas mulheres, o que garantirá mais tempo aos profissionais da Deam para o trabalho de investigação, além de ter o respaldo próximo de psicólogas e assistentes sociais. “Será um local que estreitará ainda mais os laços entre as diferentes instâncias que atuam no combate à violência contra a mulher”, explica a delegada.

Ocorrências

Em 2015, a Deam registrou 4.133 Boletins de Ocorrência de violência contra a mulher, quantidade que reduziu em 2016, com 3.808 casos registrados. A delegada titular pontua que as ações desenvolvidas pelo Governo do Estado estão ainda mais efetivas e as vítimas estão mais confiantes na eficiência do trabalho realizado a partir da atuação conjunta entre órgãos, como a Coordenação e a Polícia Militar.

“Temos uma interação muito positiva com a Coordenação, especialmente com a Casa da Mulher Brasileira, que estreitou ainda mais os laços entre as instituições. Além disso, com o lançamento da Ronda Maria da Penha, muitas mulheres estão mais confiantes de que, caso precisem, podem acionar que serão atendidas”, reforça a delegada.

Com o lançamento da Ronda Maria da Penha, no mês de agosto de 2016, desenvolvido por meio da parceria entre Setrabes e as Polícias Civil e Militar, além do poder Judiciário, uma viatura e policiais qualificados são disponibilizados exclusivamente para atender especificamente os casos de violência doméstica.

Segundo dados da PMRR (Polícia Militar de Roraima), em 2015 foram registrados 6.370 casos de ocorrências domésticas contra a mulher. Já em 2016, foram 5.401 registros, uma redução de 15% em relação ao ano anterior. Importante ressaltar que, desde que foi lançada a Ronda Maria da Penha, essa redução das ocorrências foi de 27%, com redução de 53% nas demandas reprimidas deste tipo de violência.

“Com uma viatura específica, conseguimos essa redução significativa das demandas reprimidas, ou seja, aquelas que não conseguíamos atender, e isso está incentivando e encorajando as mulheres a denunciarem, além de serem atendidas por profissionais capacitados para esses atendimentos, que estão mais humanizados”, explica Nathalya Cyntya Loureto Oliveira, subcomandante da Companhia Independente de Policiamento Comunitário.

Essa humanização do atendimento, além das capacitações, inclui o atendimento das mulheres vítimas de violência em um local específico e que garante a privacidade dessas vítimas, a Sala Lilás, no IML (Instituto Médico Legal) que em 2016 atendeu a 829 mulheres.

“Podemos dizer que nossa rede de proteção já está articulada, o que tem contribuído com os reflexos positivos ao longo desses dois anos, tornando ainda mais fortes as políticas públicas e o enfretamento à violência contra a mulher”, finalizou.

Simone Cesário