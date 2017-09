Governo divulga serviços essenciais que funcionarão no feriadão

A Secom (Secretaria Estadual de Comunicação Social) do Governo de Roraima informa que no feriado prolongado da Independência (de 7 a 10 de setembro), serão mantidos os seguintes serviços à população:

Polícia Militar

A PMRR (Polícia Militar de Roraima) irá atuar normalmente com o policiamento ostensivo em todo o Estado, atendimentos de emergência pelo 190 e também com o policiamento sendo reforçado na Capital ou no Interior, onde for necessário.

Polícia Civil

A PCRR (Polícia Civil de Roraima) informa que a partir das 19h30, desta quarta-feira (06), os flagrantes deverão ser direcionados à Central de Flagrantes do 5º Distrito Policial, localizada no Distrito Industrial de Boa Vista, e assim permanecerá até a segunda-feira (11), às 7h30.

Os registros de Boletim de Ocorrência serão realizados normalmente em todas as Delegacias. Agentes estarão de plantão em cada uma delas para atender aos registros de ocorrências que não forem flagrantes.

O Instituto Médico Legal e o Instituto de Criminalista funcionarão em regime de plantão para atender às solicitações das autoridades policiais sempre que se fizer necessário, tanto para a capital, quanto para o interior.

Interior

No interior do Estado as delegacias funcionarão em regime de plantão, com registro de ocorrências em todas as delegacias, e, havendo flagrante, o delegado de plantão na região irá lavrar o procedimento.

Saúde

Durante o feriado do Dia da Independência do Brasil, 7 de setembro, e na sexta-feira, 8, ponto facultativo, as unidades de saúde que realizam atendimentos de urgência e emergência como o Pronto Atendimento Airton Rocha, Pronto Socorro Francisco Elesbão, HMINSN (Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth) e PACS (Pronto Atendimento Cosme e Silva) funcionarão normalmente neste feriado.

As unidades de saúde do Interior do Estado que possuem o serviço de urgência e emergência também funcionarão ininterruptamente para esta finalidade. A Central Estadual de Regulação do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também manterá suas atividades normais, durante 24 horas, por todo o feriadão.

As equipes do Pronto Atendimento Airton Rocha e do Pronto Socorro Francisco Elesbão serão reforçadas para atender as ocorrências nas portas de entrada de urgência e emergência, frente à demanda que tende a aumentar no feriado.

O Pronto Atendimento Cosme e Silva localizada no bairro Pintolândia, vai reforçar a equipe médica e de enfermagem para atender com maior agilidade os casos de urgência.

O Hospital Regional Sul, em Rorainópolis, também está se preparando para atender as demandas no feriado.

Já as unidades que fazem atendimento ambulatorial, como CECM (Clínica Especializada Coronel Mota) e CRSM (Centro de Referência de Saúde da Mulher), bem como os setores administrativos, não funcionarão na quinta e sexta-feira (7 e 8) e retomam as suas atividades na segunda-feira (11).

Bombeiros

O CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima) reforçará o efetivo operacional durante o feriadão. Serão empregados bombeiros especialistas em atendimento pré-hospitalar, combate a incêndios, salvamento aéreo, salvamento terrestre, mergulho e guarda vidas. Especificamente no sábado e domingo haverá um reforço de mais militares especialistas em salvamento aquático que farão ronda fluvial nos rios Branco e Cauamé, percorrendo os balneários concentrados na parte urbana da capital.

Em Boa Vista, o serviço funcionará com dois caminhões da Companhia de Combate a Incêndio, um com capacidade para 5 mil litros de água, outro com 10 mil litros; uma ambulância da Companhia de Atendimento Pré-hospitalar e duas caminhonetes, sendo uma do comandante do socorro e outra da Companhia de Busca e Salvamento.

Em Caracaraí, Rorainópolis e Pacaraima os bombeiros manterão diariamente os serviços nas companhias com caminhões de combate a incêndios e equipes do Grupamento de Busca e Salvamento. Em todos os quartéis há mergulhadores escalados nos plantões.

Todas as ocorrências envolvendo vítimas presas em ferragens, afogamentos, incêndios em residências, comércios e veículos, entre outras, devem ser comunicadas imediatamente ao telefone 193 ou pelo telefone da Defesa Civil nos casos de desastres naturais.

Caerr

A Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) informa que funcionará em regime de plantão durante o feriado prolongado de Independência para atendimento de manutenção das redes de água e esgoto, bem como das estações de tratamento e estações elevatórias.

As agências de atendimento estarão fechadas, porém, o serviço de call center funcionará normalmente. A Caerr orienta aos clientes que necessitarem de atendimento durante o feriado, que entrem em contato com a empresa pelos canais de atendimento disponíveis, como a Central de Atendimento, 0800.280.9520, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, sábados, domingos e feriados, de 8h às 18h, pelo aplicativo Caerr Mobile (disponível para Android) ou por meio do portal da Companhia, www.caer.com.br.