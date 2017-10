Governo disponibiliza vacina contra HPV para população até 26 anos

Aproveitando as ações do Outubro Rosa, a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) está reforçando a vacinação contra o HPV (Vírus do Papiloma Humano). Uma sala de vacinação foi montada no prédio da CGVS (Coordenadoria Geral de Vigilância e Saúde), na rua Arnaldo Brandão, esquina com a avenida Capitão Júlio Bezerra, 3.418, São Francisco. O atendimento à população ocorre das 7h30 às 12h.

A sala está funcionando desde o último dia 16, mas a novidade foi a ampliação do público alvo da ação a partir desta quinta-feira, 26, com a oferta de 100 vacinas para a população de 9 a 26 anos. A ação será realizada até o fim do mês.

O foco é ampliar as ações de prevenção, combatendo também novos casos de câncer de colo do útero, que em Roraima, fica à frente do câncer de mama e é um dos que mais atinge as mulheres.

“Como estamos no Outubro Rosa, implantamos a sala para chamar a atenção das mulheres a procurarem a vacinação contra o HPV, para proteção contra o câncer de colo de útero”, explicou a coordenadora Geral de Vigilância em Saúde, Daniela Souza.

Segundo dados do Laper (Laboratório de Anatomocitopatologia de Roraima), onde são feitos os diagnósticos de câncer, os tipos mais incidentes no Estado são os de pele, colo do útero, mama, próstata e pulmão.

HPV

A vacina HPV quadrivalente é a principal forma de prevenção contra o aparecimento do câncer do colo de útero, quarta maior causa de morte entre as mulheres no Brasil, além de ser, de maneira geral, o segundo tumor mais comum no público feminino, depois do câncer de mama.