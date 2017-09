Governo disponibiliza máquinas para a agricultura familiar

Durante o lançamento da 40ª Expoferr, ocorrido nesta quinta-feira, 14, a governadora Suely Campos também entregou à Seapa (Secretaria Estadual de Agricultura) um total de R$ 1,2 milhão em maquinário para auxiliar no desenvolvimento da agricultura familiar em Roraima. Os equipamentos poderão ser utilizados pelo homem do campo, conforme demanda.

Ao todo, foram entregues três caminhões, dois tratores, cinco plantadeiras, cinco alcofadores e um caminhão pipa para auxiliar na irrigação. Os equipamentos foram adquiridos por meio de convênios com o Governo Federal com contrapartida do Governo do Estado.

A governadora Suely Campos destacou a importância de se valorizar o pequeno agricultor. “Para mim é uma honra poder entregar esse maquinário que irá ajudar o homem do campo no dia-a-dia na lavoura. Com o setor produtivo fortalecido, desde a agricultura familiar até o grande empresário, Roraima só tem a crescer”, pontuou.

O titular da Seapa, Gilzimar Barbosa, informou que o maquinário será utilizado em sua maior parte, no cultivo de mandioca, que é uma das culturas mais tradicionais na agricultura familiar.

“Com a utilização dos insumos agrícolas corretos e do maquinário, a produtividade pode aumentar significativamente, gerando renda para o pequeno produtor rural. Para ter acesso a esse serviço, basta o agricultor procurar a CPR (Casa do Produtor Rural) mais próxima e solicitar o apoio”, explicou.

O agricultor Jorge Lopes, que trabalha com o cultivo de mandioca, destacou a importância do maquinário para a produção. “Isso aumenta e muito a nossa produtividade. Os técnicos nos auxiliam bem e com a utilização de tecnologias, só temos a ganhar. É a primeira vez que vejo o Governo do Estado fazer isso e espero que possa atender cada vez mais pessoas”, concluiu.

Isaque Santiago