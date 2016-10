Governo de Roraima pede que Venezuela solicite ao Brasil Visto de Mercosul

“Se queremos fazer negócios, temos que facilitar”. Com a declaração, a secretária Estadual Extraordinária de Relações Internacionais, Veronica Caro, abriu na manhã desta quinta-feira, 6, a participação no Encontro Empresarial Binacional “Venezuela – Norte do Brasil”, que segue até esta sexta-feira, 7, em Puerto Ordaz, na Venezuela.

Na oportunidade, ela defendeu o visto de Mercosul (Mercado Comum do Sul) para o Brasil e Venezuela, que tem validade de dois anos, de forma que brasileiros e venezuelanos terão tratamento igualitário, podendo fazer investimentos comerciais nos dois países, inclusive com abertura de conta bancária e não haverá necessidade de solicitar permissão para transitar com carro, estudar, abrir empresa no período de validade do visto. “Com visto de turista, não é possível estabelecer relações comerciais, por exemplo, e nem estudar”, enfatizou.

“Colômbia, Equador e Peru, por exemplo, têm esse visto e a Venezuela merece ter”, disse Veronica, ao declarar que essa injustiça tem que ser corrigida. “A Venezuela precisa solicitar esse visto ao Brasil. Todos os países do Mercosul têm, então é necessário que a Venezuela seja beneficiada e isso vai fortalecer as relações internacionais”, disse.

Veronica, que é pioneira nas relações comerciais entre Roraima e Venezuela, entende que esse visto vai dar segurança jurídica aos venezuelanos que têm interesse em investir no Estado. Outro pedido feito por ela foi o alongamento do horário de fronteira, que do lado venezuelano fecha diariamente às 20h e no Brasil, às 22h. “É importante manter o horário das 7h às 22h. Essa restrição de horário afeta as relações comerciais entre os Países”, enfatizou.

“Daremos todo o apoio necessário aos empresários venezuelanos que têm interesse em promover investimentos em Roraima”, disse Veronica, contou com apoio da classe durante a abertura do evento.

O governador do Estado de Bolívar, Francisco Rangel Gomes, se comprometeu em viabilizar os pedidos feitos pelo Governo de Roraima.

“Vamos buscar os mecanismos necessários para atender aos pedidos do Governo de Roraima, porque somos membros pleno do Mercosul e por entender que é importante o estreitamento das relações comerciais, uma vez que a prioridade da Venezuela é a exportação”, reforçou, ao acrescentar que o governo venezuelano está se esforçando para tornar viáveis as exportações.

Durante o discurso, o governador resgatou os acordos em vigência com o governo roraimense: Linhão de Guri e fibra ótica com acesso à internet. Reforçou a necessidade de se manter um bom relacionamento com o Brasil. “Viabilizamos a internet para Roraima para tornar real um projeto que à época era a Universidade Virtual e assim o fizemos”, argumentou.

A participação de Roraima no evento se deu a convite do Governo do Estado de Bolívar, que viabilizou o transporte da comitiva composta por 25 pessoas, entre empresários e equipe técnica do Governo de Roraima, de Santa Elena do Uairén à Puerto Ordaz. As despesas com alimentação e hospedagem são de responsabilidades dos integrantes da comitiva.

O encontro segue até sexta-feira, com discussões empresariais, painéis sobre perspectivas de desenvolvimento e formas de viabilizar acordos binacionais que estimulem as relações comerciais entre os dois Países.

Leandro Freitas