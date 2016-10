Governo de Roraima obtém recurso federal para ações de segurança alimentar

Às vésperas do Dia Mundial da Alimentação celebrado neste domingo, 16, Roraima obteve um importante apoio para as ações desenvolvidas no âmbito da segurança alimentar: por meio de convênio firmado entre os Governos Estadual e Federal, a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional aprovou o projeto de Roraima para realização de ações voltadas à segurança alimentar em todo o Estado.

O convênio publicado no Diário Oficial da União no último dia 13 de outubro no valor R$ 1 milhão, faz parte da política de apoio aos Estados para implementação, consolidação e Gestão do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan).

O recurso possibilitará ao Governo do Estado, por meio Consea (Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional) e Caisan (Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional), consolidar e ampliar as ações do junto aos municípios.

“É um desafio mundial garantir a qualidade nutricional da população, já que, além da escolha por alimentos saudáveis, é preciso a conscientização da ponta da cadeia alimentar, no campo, para que possamos produzir alimentos que chegarão mais saudáveis à mesa das pessoas”, pontua a secretária do Trabalho e Bem-Estar Social e presidente do Caisan-RR, Emília Campos.

O valor deve estar disponível nos primeiros meses de 2017 e irá auxiliar em todo o processo de capacitação para implantação do Consea e Caisan municipais, que inclui os servidores e social civil, dentre eles, os agricultores de todo o Estado. “Nossa principal batalha é orientar sobre o uso consciente do agrotóxico, pois seu uso indiscriminado causa muitos prejuízos, tanto à saúde do trabalhador, quando não são utilizados os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), quanto à saúde da população que consome esses alimentos e a principal maneira de mudar essa realidade é levar informação”, explica a secretária-executiva do Caisan, Rita Maria Lima de Melo.

Ranking de Alimentos que mais apresentam irregularidades no uso de agrotóxicos

Fonte: Caisan

1º Pimentão

2º Morango

3º Pepino

4º Alface

5º Cenoura

6º Abacaxi

7º Beterraba

9º Couve

10º Mamão

Simone Cesário