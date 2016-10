Governo de Roraima investe em ações de defesa agropecuária

Nos últimos dois anos, o Governo do Estado tem investido na Aderr (Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima) para estruturação geral com investimentos maciços em várias áreas a fim de melhorar o atendimento ao seu público, e como consequência a toda sociedade roraimense.

São serviços de acesso à internet, restruturação de escritórios, aquisição de veículos, reforço no quadro de pessoal, cursos de capacitação, entre outros.

Hoje, estão equipadas com internet via rádio e satélite todas às UDAs (Unidades de Defesa Agropecuária) para dar resposta rápida aos trabalhos que Aderr desenvolve no interior do Estado.

Esse serviço permite que o trabalho de controle e fiscalização da produção em Roraima esteja em tempo real disponível para o conhecimento do corpo técnico. A contratação desse link de internet saiu ao custo de R$ 363 mil reais.

Nos escritórios e UDAs, alguns passaram por reformas como o Taiano e Vila São Francisco, a Agência fez uma estruturação física, atendendo uma reivindicação antiga dos técnicos.

Foram adquiridas mesas, cadeiras, arquivos de aço e armários no valor de R$ 74 mil reais. Também foram instalados computadores, impressoras e aparelhos de fax que foram comprados pelo custo de R$ 75 mil reais.

Todos as 15 UDAs e os 14 escritórios têm um veículo novo à disposição para desenvolver às atividades de fiscalização. Além destes, um convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) destinou mais 5 automóveis para os serviços da Agência no valor de R$ 800 mil reais.

Para as barreiras agropecuárias instaladas nos municípios de Bonfim (km 100) e Amajari (Três Corações) a Aderr dispõe de 2 trailers e 2 contêineres para servir de apoio aos fiscais, que prestam serviço fitossanitário de controle da Mosca da Carambola.

As UDAs mantêm uma equipe composta por um médico veterinário, dois técnicos agrícolas e um administrador. Nos escritórios têm um técnico agrícola e um administrador. Os serviços prestados são emissão de GTA (Guia de Trânsito Animal), atualização de cadastros, informações sobre doenças, educação sanitária e outros.

Para reforçar o trabalho de combate à febre aftosa em Roraima, a ADERR adquiriu 70 mil doses de vacinas no valor de R$ 131 mil reias para atender as comunidades indígenas localizadas na reserva Raposa Serra do Sol e São Marcos.

A iniciativa vem colhendo frutos, pois nessas áreas a segurança sanitária é importante, porque estas fazem fronteiras com a Guiana (livre da doença sem vacina) e a Venezuela (com casos da doença).

Atendendo ao Programa Nacional de Combate a Raiva (PNCRH) foram adquiridos kits no valor de R$ 22 mil reais para capturar morcegos hematófagos em Roraima. O objetivo é controlar à população destes animais, visando à saúde pública e o controle da doença que causa grandes prejuízos econômicos à pecuária.

Foi contratado também os serviços da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) para envio de material biológico à Rede de Laboratórios Oficiais do MAPA, com objetivo de analisar suspeitas de doenças vesiculares, nervosas, hemorrágicas e respiratórias.

Mantendo uma linha de trabalho que tem como objetivo preparar seus técnicos para os serviços diários, a ADERR vem realizando uma série de cursos de capacitação em várias áreas de interesse.

Só neste ano foram ofertados aos técnicos cursos de GPS, SIGADERR, Abate de Aves, SISB e treinamento prático e notificação de suspeita de enfermidade vesicular.

Elias Venâncio