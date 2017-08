Governo de Roraima discute solução para abate de aves em feiras

Em busca de alternativas para normatizar o abate de frangos e galinhas caipira em feiras da cidade, o Governo de Roraima por meio da Secretaria Extraordinária de Relações Institucionais, iniciou esta semana, uma série de encontros para propor soluções definitivas para a questão.

A primeira reunião teve a participação de representantes da Seapa, (Secretaria Estadual de Agricultura, Abastecimento e Pecuária), Codesaima (Companhia de Desenvolvimento de Roraima) e Desenvolve Roraima (Agência de Desenvolvimento de Roraima).

A ideia é propor ao MPE (Ministério Público Estadual) e Aderr (Agência de Defesa Animal de Roraima) a legalização de forma salubre da prática do abate de aves, realizada pelos comerciantes nas feiras, atendendo às exigências dos órgãos de fiscalizadores.

O Secretário de Relações Institucionais, João Alberto Pizzolatti Junior, ressaltou que a determinação da governadora Suely Campos é para a solução para o problema.

“Essa é mais uma determinação da nossa governadora. Já tivemos alguns avanços: a Embrapa Suínos e Aves do Rio Grande do Sul, propôs firmar um acordo de cooperação técnica com o Estado de Roraima, com ações e transferência de tecnologia, que visam à adoção de sistemas de abatedouros móveis, alcançando melhorias nas condições sanitárias dos produtos produzidos no Estado”, ressaltou Pizzolatti.

Além da qualidade sanitária do produto que hoje é vendido nas feiras por produtores e comerciantes, também é preciso adequar o local em que é comercializado o frango e galinha caipira, conforme explica o presidente da Codesaima, Marcio Granjeiro.

“Sem dúvida alguma, a sociedade precisa saber o que está consumindo, pois todo produto que chega à mesa do consumidor precisa ter origem. Os produtos animais só devem ser abatidos em abatedouros inspecionados por médicos veterinários”, explicou.

Segundo Granjeiro, o problema é que no Estado hoje, ainda não há um abatedouro de Frango. Desse modo é importante que, tanto a iniciativa privada quanto ao poder público, estejam juntos para discutir este assunto e atender este mercado.

Atualmente a Feira do Produtor Rural, possui apenas 12 comerciantes de aves cadastrados. Conforme, Alcemir de Oliveira, coordenador do Departamento de Produção da Seapa, a secretaria hoje tem a responsabilidade na conservação das feiras.

“É nosso maior interesse. Além do abatedouro móvel, outras soluções foram apresentadas durante o encontro, como; a liberação de crédito pela Desenvolve Roraima, para o financiamento ao pequeno produtor, ao associado ou até mesmo, cooperativas”, explicou Oliveira.

A próxima reunião está agendada para o dia 30 de agosto e contará com a presença de representantes do comércio, serviço e indústria, Banco do Brasil, Basa e Caixa Econômica Federal e, ainda, de representantes do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento).

Wesley Oliveira