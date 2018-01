Governo de Roraima confirma pedido de prorrogação da Força Nacional

Em agosto do ano passado, o Governo de Roraima enviou ofício ao Ministério da Justiça solicitando a prorrogação da permanência da Força Nacional de Segurança (FNS) no Estado, por mais 180 dias.

O documento, de número 228/2017, foi protocolado no dia 8 de agosto no Ministério da Justiça. Apesar disso, a assessoria de imprensa do Ministério divulgou nota no último final de semana, afirmando que o governo não havia solicitado a prorrogação da operação, o que não procede.

Conforme informado pela Casa Civil do governo, até a presente data, não houve manifestação oficial em relação ao ofício 228. O efetivo da FNS estava em Roraima há um ano, atuando no patrulhamento do perímetro externo da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo. Inicialmente foram enviados cerca de 100 agentes, depois esse número caiu pela metade. A FNS encerrou as atividades em Roraima nesta segunda-feira, 22.

Além de solicitar a prorrogação da atuação da FNS, em dezembro do ano passado a governadora Suely Campos enviou outro ofício ao ministro da Justiça, Torquato Jardim, dessa vez solicitando que fosse enviada para o Estado uma equipe da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária, pelo prazo de 180 dias, para atuar dentro da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo.

O pedido foi justificado pelas possibilidades de haver agressões e tumultos por parte dos presos decorrentes da precariedade das instalações de algumas alas, além da reforma realizada na unidade prisional, que torna a situação mais vulnerável por causa da presença de operários dentro do presídio. Para trabalhar, os operários precisam de escolta permanente.

Outro ponto que fundamentou o pedido foi a atuação da FNS, limitada ao perímetro externo do presídio, conforme especificado no documento de designação do efetivo. Já a Força Tarefa de Intervenção Penitenciária age inclusive dentro dos presídios.

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejuc) acredita que o pedido será atendido e que os agentes penitenciários federais deverão chegar a Roraima no mês de fevereiro.