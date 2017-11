Governo convoca mais aprovados no concurso do Iteraima

O Governo publicou mais uma convocação de candidatos aprovados no concurso público do Iteraima (Instituto de Terras e Colonização de Roraima). Na lista publicada no site do Iteraima, constam seis assistentes administrativos e um contador.

O certame ocorreu em 2013 com previsão de 115 vagas de nível fundamental, médio e superior. Esta é a sétima convocação deste ano, e a oitava desta gestão. Ao todo, já foram chamados 221 candidatos.

O presidente do Iteraima, Alysson Macedo, destacou que a convocação é importante para o processo de regularização fundiária que o Estado está executando. “É um reforço em ótima hora, em que o Governo está realizando o maior programa de regularização fundiária de Roraima, e estes novos servidores irão somar com os que já estão no Iteraima”, disse o presidente.

Ele disse ainda que a convocação de novos servidores faz parte do projeto de reestruturação do Instituto, que também conta com aquisição de novos equipamentos e melhorias físicas para os servidores e para os produtores atendidos pela autarquia.

A última convocação ocorreu em setembro, quando foram chamados 11 candidatos de nível médio e superior, inclusive candidatos portadores de necessidades especiais.

A entrega dos documentos será no período de 21 a 24 de novembro, das 7h30 as 13h30, na sede do Iteraima, localizado à rua João Evangelista Pereira de Melo, nº 228 – Aparecida. O edital de convocação e a relação de documentos estão publicados no DOE de sexta-feira, 17, e no site do Instituto, no endereço www.iteraima.rr.gov.br.

Confira a lista com o nome dos convocados:

Cargo de Nível Médio | Assistente Administrativo

JULYANNE AMORIM MENDONÇA

DANIELLE DE JESUS MESSIAS

GUSTAVO HUGO SOUSA DE ANDRADE

JOSÉ JONES BRITO DE MELO

ELISDAIRA MARÍLIA FERNANDES DA SILVA

EÚDE MARROCK DA SILVA BRITO

Cargo de Nível Superior | Contador

LUCIANA SARAIVA DA COSTA

Rosiane Menezes