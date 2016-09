Governo concede progressão a 425 servidores da Sesau

Só este ano, o Governo do Estado concedeu progressão funcional a 425 servidores da Sesau (Secretaria Estadual de Saúde), o que era aguardado por estes trabalhadores há mais de 10 anos. Ao detectar esta necessidade, a atual gestão da Pasta realizou força-tarefa para que os funcionários fossem beneficiados e até dezembro serão concedidas novas progressões.

Para que as progressões funcionais sejam concretizadas, é necessário que o funcionário passe por avaliações periódicas e quando a atual gestão assumiu, detectou que havia oito etapas em atraso. Com empenho intenso da equipe, foi possível pôr em dia esse ciclo de avaliações dos servidores e concretizar as progressões.

De acordo com o secretário estadual de Saúde, César Penna, houve empenho grande da equipe para a regularização da situação dos empregados, para que ninguém fosse prejudicado com a não concessão. “O pagamento desse benefício gerou um impacto de mais de R$ 4 milhões ao mês. Além disso, o retroativo das progressões gera um custo de mais de R$ 3 milhões, um valor que a Secretaria vai pagar. Isso, em um momento de crise enfrentada pelos Estados, é uma demonstração que o servidor é prioridade, pois estamos fazendo o que há mais de 10 anos não era feito”, destacou.

Progressão funcional

A progressão funcional é o crescimento funcional do servidor estável no exercício do cargo de provimento efetivo. É a passagem do servidor para nível ou classe superior referente à mesma categoria em que ele atua. Com isso, os funcionários têm um aumento no salário em razão da titulação obtida.