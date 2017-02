Governo compra 14 novos carros para Casas do Produtor Rural

O serviço de assistência técnica prestado pela Seapa (Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento) nas CPRs (Casa do Produtor Rural) do interior do Estado contará, a partir de agora, com mais um reforço. A governadora Suely Campos entregou na manhã desta quinta-feira, dia 16, em solenidade no Palácio Senador Hélio Campos, 14 novos veículos, modelo Renault Sandero, adquiridos por meio de um convênio com o MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário) no valor de R$ 626 mil.

Além da entrega dos automóveis, a governadora Suely Campos também anunciou a instalação de internet em todas as CPRs do Estado, facilitando assim o cadastro dos produtores e das propriedades rurais. “Com estes dados em mãos poderemos captar mais recursos para o desenvolvimento do setor”, esclareceu Suely.

Ela frisou que o trabalho desenvolvido pelos profissionais presentes nas CPRs alavancou a agricultura familiar em Roraima. “Nos últimos dois anos as instituições financeiras liberam R$ 12 milhões para o desenvolvimento de projetos elaborados pelos nossos técnicos. Se eles já obtiveram esse excelente resultado antes, agora com internet e novos veículos a disposição, a expectativa é superar esses números”, disse.

Convênio

Segundo o secretário adjunto da Seapa, Wolney Costa, o convênio firmado com o governo federal foi na quantia de R$ 626 mil, sendo R$ 500 mil de repasse federal e R$ 126 mil de contrapartida estadual. Além dos 14 carros, também foram adquiridas seis motocicletas com capacetes, que também serão utilizadas nas CPRs. “Esse convênio estava perdido na gestão anterior, que não deu andamento, e o governo recuperou”, informou.

As CPRs do Sul do Estado já receberão os veículos no sábado, dia 18, durante a primeira edição do Governo em Campo, no município de Caroebe. “Na ocasião serão entregues cinco carros. Rorainópolis receberá duas unidades, uma para a sede do município e outra para a vila de Nova Colina. Os outros três irão para São Luíz, São João da Baliza e Caroebe”, explicou Costa.

Valorização

O secretário adjunto destacou também que além de estruturar as CPRs, a governadora Suely Campos também aprovou o PCCR (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração) dos técnicos e engenheiros agrônomos. “Esse trabalho de valorização é muito importante, isso estimula nossos profissionais a se dedicarem ainda mais, ainda mais agora com as CPRs estruturadas. Esperamos colher bons frutos dessa ação”, pontuou.

Para Denysson Amorim, engenheiro agrônomo da CPR do município de Cantá, estes veículos representam uma conquista para a categoria. “Agora teremos mais condições de executar o nosso trabalho, podendo atender todas as demandas do homem do campo que chega até a gente”, declarou.

Isaque Santiago