Governo autoriza realização de concursos em cinco órgãos públicos

Muitas pessoas levam uma rotina de estudos praticamente diária, pensando em concursos públicos que nem sequer estão previstos para acontecer. São os chamados concurseiros.

Eles terão agora pelo menos cinco alvos para voltarem os estudos: são os concursos da Setrabes (Secretaria Estadual de Trabalho e Bem Estar Social), da Sejuc (Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania), PMRR (Polícia Militar de Roraima), Codesaima (Companhia de Desenvolvimento de Roraima) e PCRR (Polícia Civil de Roraima).

Codesaima

O edital do concurso da Codesaima já foi lançado e dispõe de 143 vagas. São 25 cargos diferentes, do nível alfabetizado ao ensino superior, com remuneração entre R$1.874 e R$3.200, para carga horária de 44 horas semanais. As inscrições começam no dia 11 de agosto e as provas serão aplicadas no dia 15 de outubro.

As inscrições serão realizadas pela internet, por meio do endereço: http://cpc.uerr.edu.br/?p=602, das 10 horas do próximo dia 11 de agosto até 23 horas e 59 minutos do dia 11 de setembro.

As provas serão realizadas no dia 15 de outubro, no turno da manhã, para os cargos de nível superior e fundamental, com fechamento dos portões às 7h40, e, à tarde, para os cargos de nível médio e alfabetizado, com fechamento dos portões às 14h10.

Setrabes

O concurso público da Setrabes está em fase de contratação da empresa que realizará o certame. Quando houver essa definição, o edital será publicado no DOE (Diário Oficial do Estado), com os respectivos prazos de inscrição e número de vagas.

Sejuc

O edital do concurso para os cargos de agente penitenciário está em fase final de elaboração, mas o total de vagas já está definido: serão 300 vagas.

Polícia Militar

A PMRR (Polícia Militar de Roraima) juntamente com a Seplan (Secretaria Estadual de Planejamento) e a Segad (Secretaria Estadual de Administração) estão realizando estudos para verificar a quantidade de vagas necessárias para o concurso da PM. Após esse levantamento o edital deve ser lançado.

Polícia Civil

O concurso público da Polícia Civil prevê a contratação de 330 policiais em todos os cargos da carreira policial. As vagas serão distribuídas por região.

A Polícia Civil aguarda a emissão da Nota Técnica da Seplan quanto aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, para contratar instituição que será responsável pela aplicação da primeira etapa do concurso público, uma vez que a segunda etapa será o Curso de Formação, realizado na API (Academia de Polícia Integrada).