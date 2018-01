Governo articula permanência de brasileiros em curso de Medicina na Venezuela

O sonho de cursar Medicina será possível para cerca de 30 estudantes roraimenses que moram na Venezuela, após o intermédio do Governo do Estado. Barrados por serem estrangeiros, os universitários agradeceram pessoalmente a governadora Suely Campos nesta terça-feira, dia 9, no Palácio Senador Hélio Campos, pelo empenho em resolver a questão diplomática com autoridades do país vizinho.

Os estudantes chegaram a estudar um semestre preparatório para início do curso quando foram surpreendidos com a informação de que a Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez, localizada em Santa Elena de Uairén, fronteira com o Brasil, não aceitaria mais estudantes estrangeiros.

“Nós buscamos apoio do Governo do Estado e conseguimos uma resposta positiva que nos deixa mais seguros. Está prevista para esta quinta-feira a ida dos estudantes para a nova universidade. Agradecemos imensamente o empenho do Governo na luta pelo nosso sonho”, comemorou a universitária Rosicléia Andrade.

Ao saber do impasse, a Seegi (Secretaria Estadual de Gestão Internacional) acionou as autoridades venezuelanas para que os universitários brasileiros não fossem prejudicados e pudessem permanecer em outra unidade que recebe estudantes estrangeiros. Atendendo ao pedido do Governo, foram disponibilizadas 30 vagas na Elam (Escuela Latianoamericana de Medicina), em Caracas, que além do curso, oferta ainda alojamento aos estudantes.

A titular da Seegi, Verônica Caro, irá acompanhar o grupo de roraimenses até a nova unidade de ensino. “É uma oportunidade que eles não podiam perder. Vamos acompanhá-los para garantir que eles se acomodem com segurança”, ressaltou.

Ádria Santos