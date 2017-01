Governo anuncia pacote de medidas que vai gerar economia de aproximadamente R$ 18 milhões

O Governo de Roraima encaminhou nesta terça-feira, 3, à Assembleia Legislativa um pacote de leis que darão início a reforma administrativa. A medida foi anunciada pela governadora, Suely Campos, durante entrevista concedida à imprensa, onde ela detalhou as mudanças e o impacto positivo para o Estado.

Conforme explicou Suely Campos, a partir dos projetos de Lei, o Governo vai economizar este ano em custo direto, aproximadamente, R$ 17.198.391,69 2017, com potencial para ampliar ainda mais a economia a partir da eficiência a ser gerada com a reforma. Dentre os pontos principais do pacote de medidas, estão a priorização da reforma da administração indireta, otimizando o trabalho por meio de fusões.

“A reforma administrativa proposta hoje tem como principal objetivo dar os primeiros passos na direção de um Estado mais enxuto e com mais eficiência. Só é possível superar os momentos difíceis com atitudes firmes no sentido de modernizá-lo de fora a proporcionar um serviço público de qualidade com o menor custo possível para o cidadão”, declarou.

Univirr

A Universidade Virtual de Roraima será extinta para a criação Cedirr (Centro de Educação à Distância de Roraima), unidade administrativa vinculada à Seed (Secretaria estadual de Educação), com uma economia estimada em R$ 396.240,96. O diretor do Centro terá status de secretário adjunto. Com a medida serão extintos 117 cargos comissionados, gerando uma economia de R$ 283 mil ao ano.

Com a mudança, todos os cargos de atividade meio desaparecem e os serviços serão executados na própria Seed. Permanece somente a estrutura de servidores técnicos e a estrutura física. “A unidade vai dispor da estrutura de prédios das escolas e de transporte da Seed para implantar e fazer funcionar os cursos à distância. Essa economia pode ser revertida para a oferta de mais cursos”, afirmou a governadora.

IACTI e Femarh

Com a reforma administrativa, o Instituto de Amparo à Ciência e Tecnologia e Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, serão unificados formando a Femacterh (Fundação Estadual do Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Recursos Hídricos), gerando economia anual de R$ 1,8 milhão.

No passado, as duas instituições eram uma só, sendo que a divisão ocorreu em 2011. Conforme a governadora, a fusão é necessária por se tratarem de instituições distintas realizando atividades comuns. Uma das vantagens com a mudança é a unificação das carreiras dos servidores.

Museu

O Museu Integrado de Roraima passa a ser vinculado a Secretaria estadual de Cultura.

Ouvidoria e Cerimonial

Serão extintos como unidades autônomas e incorporados à Casa Civil, legalizando o que já vinha ocorrendo desde 2016. O ouvidor e o chefe do Cerimonial continuam com status de secretário adjunto.

Seeri

A Secretaria de Relações Institucionais será extinta e haverá incorporação de suas competências pela Casa Civil, gerando uma economia estimada em R$ 715.545,60.

Seampu

A Secretaria de Articulação Municipal e Políticas Urbanas será reestruturada passando a Secretaria das Cidades. A partir da mudança, serão criadas as coordenadorias municipais que representarão e fiscalizarão as ações de todo o Governo nos municípios, a exemplo do que já vinha ocorrendo em Rorainópolis. A governadora ressaltou que a medida não implicará em aumento de gastos, mas uma reestruturação organizacional.

Detur

O Departamento de Turismo da Seplan (Secretaria de Planejamento) será transferido para a Secretaria de Cultura.

Subsídios

Os subsídios dos diretores das autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista serão reduzidos em 30%, com economia anual estimada em R$ 3.748.841,89.

Cargos comissionados

A reforma estabelece em 65% a remuneração do cargo comissionado para os servidores que já ocupam cargos efetivos, equiparando com o Tribunal de Justiça e ao governo federal, uma economia estimada em R$ 10.537.763,24. Com isso, o Estado se equipara à regra do governo federal atingindo 1.105 servidores.

Cgpterr

O Centro de Geotecnologia, Cartografia e Planejamento Territorial da Seplan será transferido para o Iteraima (Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima) com a criação da Diretoria de Geotecnologia e Cartografia, gerando economia estimada em R$ 63.265,80, por conta da redução do subsídio do Secretário Adjunto que será transformado em diretor de autarquia.

A mudança é para acomodar de forma adequada a base cartográfica do Estado ao órgão gestor das terras, a fim de otimizar a governança neste setor. No Brasil, a base cartográfica nacional é comandada pelo Incra, que é o Instituto de Terras do país. E assim é em todos os estados.

“Essa medida é fundamental nesse momento que o Estado está prestes a emitir os títulos definitivos, pois vai otimizar o trabalho e facilitar a vida do produtor que antes precisava requerer documentos junto ao Iteraima e junto ao CGPTERR para ter informações cartográficas sobre o imóvel rural”, afirmou a governadora.

Suely Campos enfatizou que a economia gerada pelo pacote de medidas vai possibilitar ao Estado investir em infraestrutura. Por exemplo, a construção de 144 pontes custaram ao governo aproximadamente R$ 20 milhões. Com esse dinheiro também é possível reformar todos os prédios públicos que precisam de adequação das suas estruturas físicas.

“Já estamos com o Roraima Digital em execução o que vai gerar economia de gastos com material e transporte. Estas medidas que anunciamos visam melhorar o funcionamento da máquina que estava fatiada, por exemplo, serviços de áreas afins realizados por duas instituições. Com a reforma vamos reduzir gastos e aumentar a eficiência da máquina estadual”, afirmou.