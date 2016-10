Governo adquire veículos para Conselho de Assistência Social e Bolsa Família

Para dar celeridade aos trabalhos desenvolvidos pelo Ceas (Conselho Estadual de Assistência Social) e coordenação estadual do Programa Bolsa Família, Roraima recebeu, por meio de convênio entre os governos Estadual e Federal, dois novos veículos modelo Triton L-200, que foram entregues aos respectivos profissionais na manhã desta quinta-feira, 13, pela secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, Emília Campos.

Os convênios firmados com o Governo Federal permitem a aquisição de equipamentos e bens duráveis, que, neste caso, foi priorizada a compra de dois veículos, que permitem ampliar o trabalho desses profissionais. “Este é um importante suporte para fortalecer e garantir celeridade ao trabalho em campo realizado por esses profissionais, que percorrem todos os municípios, muitas vezes em localidades distantes e de difícil acesso, oferecendo o suporte necessário para aprimoramento da política de assistência social em Roraima”, enfatiza Emília Campos.

A aquisição do veículo para a equipe do programa Bolsa Família foi estimada no planejamento de 2016. Além disso, 10% do recurso do Programa Família do Estado destinam-se à manutenção do Ceas, que opta por adquirir o equipamento ou bem que atenda à necessidade dos conselheiros.

“O Ceas priorizou a aquisição de um veículo que fosse utilizado exclusivamente pelos técnicos e, no caso da coordenação do Bolsa Família, era necessário mais um carro de grande porte para dar suporte aos municípios, tanto nas visitas, como apoio técnico ou averiguação de cadastro, inclusive em áreas de difícil acesso”, pontuou a coordenadora estadual do Programa Bolsa Família, Djenane Fernandes Gonçalves.

Os veículos já estão disponíveis para serem utilizado pelas equipes. A presidente do Ceas, Norbélia Picanço Araújo, reforça que este será mais um importante suporte para agilizar o trabalho de capacitação e suporte técnico oferecido aos conselhos municipais em todo o Estado.

