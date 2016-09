Governo adquire medicamentos com economia de R$ 5 milhões

A Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) começou a receber as primeiras remessas dos medicamentos comprados junto à Furp (Fundação para o Remédio Popular). O investimento foi de R$ 1,8 milhão, cerca de R$ 5 milhões a menos do que o preço cobrado por instituições particulares. As primeiras caixas de 38 itens que estavam em falta já foram recebidas e a próxima remessa está prevista para outubro.

São 38 itens entre medicamentos básicos, hospitalares, excepcionais e controlados que estavam em falta há cerca de três anos. Anteriormente, houve duas tentativas sem sucesso de licitação para a compra desses itens. Diante desta demanda, a Sesau iniciou contato com a instituição paulista para o fornecimento dos itens. Os remédios vão atender às unidades hospitalares da Capital e Interior do Estado, que passarão a ser abastecidos nesta semana pelo período de um ano.

Para o secretário Estadual de Saúde, César Penna, a economia é a maior vantagem do contrato, além do fato de a população ser beneficiada com o rápido abastecimento nos hospitais. “Nós estamos mantendo diálogo com a Fundação para que em 2017 continuem sendo fornecidos os remédios com agilidade e baixo custo”, destacou.

Para a concretização do contrato, a Sesau realizou uma articulação intensa, chegando a enviar uma servidora para São Paulo especificamente para este fim. Além disso, foi necessária a quitação de uma dívida contraída pelas gestões anteriores para que o processo pudesse ser formalizado.

O processo de aquisição desses medicamentos se deu por meio de dispensa de licitação porque a Furp é uma entidade pública, conforme previsto na Lei das Licitações (8.666/93), facilitando assim, a entrega dos materiais em curto prazo.

A Furp é o laboratório farmacêutico oficial do Governo do Estado de São Paulo. Vinculado à Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, é o maior fabricante público de medicamentos do Brasil e um dos maiores da América Latina.

Economia e abastecimento

Segundo Penna, a economia é a palavra-chave quando o assunto é a aquisição de medicamentos. Exemplo disso é o fato de praticamente todos os contratos firmados por esta gestão serem na modalidade pregão eletrônico, na qual a licitação ocorre por meio da internet, que permite, entre outras vantagens, maior eficiência, transparência e economia, já que incentiva a competitividade e concorrência entre as empresas de todo o País.

Desta forma, esta gestão conseguiu elevar de 23% (em 2014) para 70% (atualmente) o índice de abastecimento de medicamentos e materiais, considerando que nenhum Estado do País consegue alcançar o patamar de 100% de abastecimento. “Com isso, reduzimos significativamente as demandas judiciais para o fornecimento de medicamentos”, enfatizou Penna.