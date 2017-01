Governadores instituem o Fórum Permanente de Comunicação Pública

Mais um resultado do 13° Fórum de Governadores da Amazônia Legal, realizado nesta sexta-feira, 27 em Macapá-AP, foi a criação do Fórum Permanente de Comunicação Pública Governamental. O Fórum foi reconhecido na Carta de Macapá assinada por todos os governadores dos Estados da Amazônia Legal.

Pela primeira vez o tema foi discutido no Fórum, que este ano também debateu segurança pública, educação, ação social e meio ambiente. A preocupação dos governantes é engajar os cidadãos nas ações do âmbito estadual.

“É muito importante promover a troca de experiências sobre o uso das novas mídias e também garantir o acesso da população a esse conteúdo. A criação do Fórum é mais um espaço para que possamos debater as garantias de acesso para as pessoas”, detalhou a governadora Suely Campos.

O objetivo é fomentar práticas de Comunicação voltadas ao cidadão, ampliando a possibilidade de diálogo direto e o fortalecimento de uma comunicação cidadã que envolva e engaje a sociedade na formatação de Políticas Publicas.

A secretária-adjunta de Comunicação Social de Roraima, Loide Gomes, ressaltou que a prática já vem sendo adotada pela Secom (Secretaria Estadual de Comunicação de Roraima) para aproximar o cidadão das ações de governo, por meio das novas ferramentas de comunicação.

“A Secom tem uma equipe que trabalha nas mídias sociais não apenas postando informações, mas também respondendo às perguntas dos cidadãos e mostrando outros meios que eles podem se comunicar com o Estado. O Fórum de Comunicação vem no momento certo, pois as mídias estão cada vez mais evidentes e precisamos discutir políticas públicas para fortalecer a relação do governo o público”, finalizou.