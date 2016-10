Governadores e secretários da Fazenda buscam ajuda para a crise financeira em Brasília

Reunido em Brasília com governadores do Norte, Nordeste e Centro Oeste, o secretário da Fazenda de Roraima, Shiská Pereira, busca soluções para receber ajuda financeira do governo federal para aliviar o caixa do tesouro e enfrentar a crise econômica que afetou o pagamento dos servidores do mês de setembro. Desde as 8h, o grupo está reunido na residência do presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ).

O tema do encontro é a repatriação dos recursos de brasileiros investidos no exterior e que não foram declarados à Receita Federal. Nesta terça-feira, dia 11, a Câmara Federal vota a ampliação da distribuição dos recursos da repatriação aos estados.

Conforme Shiská Pereira, o governo conta com o reforço de caixa proveniente desses recursos para equilibrar as contas públicas que estão comprometidas com as sucessivas perdas do FPE (Fundo de Participação dos Estados). O prazo final para declaração dos recursos é no dia 31 de outubro e a expectativa é que esse dinheiro entre na conta dos estados até dezembro.

Após essa reunião, os governadores e secretários de Fazenda têm encontro agendado na STN (Secretaria do Tesouro Nacional), para tratar dos detalhes da ajuda financeira que o Governo Federal prometeu aos estados, através do PEF (Programa Emergencial de Financiamento), com o intuito de compensar a diminuição de arrecadação verificada nos Estados e no Distrito Federal, principalmente aquela derivada da queda do FPE, em decorrência da crise econômica.

Até agora, Roraima sofreu perda de mais de R$ 171 milhões de FPE. Esse déficit aumenta com o repasse do duodécimo aos poderes, cujo valor, de R$ 52 milhões, é fixo e não sofre a variação de queda do FPE. Com isso, o caixa do tesouro tem frustração acima de R$ 150 milhões, o que compromete o andamento da máquina, com pagamentos de despesas e investimentos, afetando, agora, a folha de pagamento dos servidores.