Governadora Suely Campos anuncia mais recursos para a Saúde em 2017

Em um momento de confraternização com servidores do HMINSN (Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth), na tarde desta terça-feira, 20, a governadora Suely Campos anunciou que após uma iniciativa do Governo do Estado, a Assembleia Legislativa de Roraima deve votar nos próximos dias uma Proposta de Emenda à Constituição ampliando de 12% para 18% o mínimo das receitas do Estado a serem investidas na Saúde.

“O Governo do Estado já vem aplicando valores bem acima deste piso, saindo de 12,23% investidos em 2014 para uma média de 15,48% na atual gestão. Mesmo com o nosso esforço em investir acima do piso previsto, com complementos constantes, ainda não tem sido possível para garantir que todos os compromissos sejam honrados. Por isso, vamos tentar equacionar este problema por meio de lei”, explicou.

Caso aprovada na Assembleia Legislativa, a nova lei vai reduzir significativamente o déficit orçamentário da pasta, de mais de R$ 130 milhões/ano, garantindo uma continuidade no atendimento aos serviços de saúde, abastecimento de medicamentos, pagamento de pessoal, entre outros.

Na ocasião, Suely falou sobre a atenção dada pelo governo à maternidade, que já recebeu cerca de R$ 3 milhões em investimentos na atual gestão. “Estas aquisições são importantes, considerando que há muitos anos não se investia em equipamentos para a unidade. São ações como esta que ajudarão a garantir um melhor atendimento à nossa população”, afirmou.

Com investimento de aproximadamente R$ 300 mil, o hospital recebeu novos equipamentos para o BLH (Banco de Leite Humano Marilurdes Albuquerque) e para a Utin (Unidade de Terapia Intensiva Neonatal).

O secretário estadual de Saúde, César Penna, esclareceu que estes recursos são fruto de convênio de 2013 com o governo federal que a atual gestão conseguiu recuperar. “Neste ano nossos investimentos na maternidade foram mais voltados para equipamento e para garantir o mínimo de conforto aos pacientes e acompanhantes. Para o ano que vem pretendemos investir R$ 4,5 milhões na reforma e criação de leitos na unidade”, anunciou.

Apesar do difícil momento financeiro, ele enfatizou que a saúde no Estado teve avanços importantes neste ano, considerando que nunca se investiu tanto em equipamentos para a maternidade quanto nesta gestão. “Inauguramos a Casa da Gestante toda equipada. Equipamos também o Centro de Parto Normal, a Emergência. Entregamos 15 aparelhos de ventilação mecânica à UTI e agora vamos reforçar o Banco de Leite para que o atendimento seja de qualidade às mulheres que dedicam parte do seu tempo para doar”, disse.

Outra melhoria para a unidade foi a aquisição de dois novos geradores instalados na unidade, depois de quase 20 anos com geradores antigos. Os aparelhos têm potência de 500 KVA, totalizando um mega de potência, suficiente para atender toda a unidade. O anterior atendia apenas aos setores essenciais. Os geradores estão em fase de testes e devem começar a funcionar nos próximos dias.