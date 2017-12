Governadora sanciona lei que beneficia supervisores e orientadores educacionais

A governadora Suely Campos sancionou a Lei 1222, de dezembro de 2017, que regulamenta a situação dos técnicos da educação orientadores educacionais e supervisores escolares na Lei da Educação.

Essa lei garante efetivamente todos os direitos que esperavam há 11 anos como adequação salarial, férias, progressões horizontais e verticais. No total foram 39 orientadores educacionais e supervisores escolares, do concurso de 2004, que eram do quadro geral do Estado, depois passaram para o quadro da Educação em extinção, mas que não foram atendidos pela Lei 892/2013.

Durante reunião com a categoria, no Palácio Senador Hélio Campos, a governadora Suely Campos ressaltou que a sanção da Lei é um marco importante para a categoria e a partir desse momento, esses profissionais terão os mesmos direitos que os demais servidores da educação.

“Isso representa uma grande conquista. Avançamos um passo muito importante para a educação do Estado, sancionamos a Lei 1.222/2017 que garante o enquadramento dos nossos orientadores e supervisores educacionais que são fundamentais dentro da Educação”, disse Seuly Campos.

Ela explicou ainda que aprovação da nova Lei foi um grande desafio superado em meio às dificuldades que o governo enfrenta. “A aprovação da Lei foi um ato de coragem do nosso governo, se levarmos em consideração o momento de crise que estamos passando, mas, mesmo assim trabalhamos para que tudo desse certo”, explicou Suely.

A partir de agora os orientadores educacionais serão enquadrados na Lei 892. Isso permitirá que o salário deles praticamente dobre. “Hoje é um marco muito importante todos que estão aqui. Com a sanção da Lei, teremos todos os direitos garantidos. Isso mostra que estamos de fato sendo reconhecido com técnicos, com todas as progressões verticais e horizontais, o direito a férias e a equiparação salarial que é um dos pontos mais importante para nossa categoria”, disse a orientadora educacional, Maria Cristina Mello.

Com mais de dez anos de espera pelo enquadramento da categoria, o supervisor da escola Estadual Airton Senna, José Augusto de Ramos, disse que esse era um momento muito aguardado por todos os servidores. “Esse enquadramento era uma dívida que o Estado tinha com a nossa categoria. Estávamos a mais de uma década sem Planos de Cargos e Salário, e hoje estamos sendo reconhecidos pela governadora Suely, isso que é importante para gente”, enfatizou José.

Wesley Oliveira