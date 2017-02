Governadora recebe visita do cônsul do Japão para tratar de parcerias

A governadora Suely Campos, acompanhada do secretário-chefe da Casa Civil, Oleno Matos, recebeu na tarde desta sexta-feira, 17, a visita do cônsul-geral do Japão em Manaus, Shuji Goto. Ele veio a Roraima para participar do lançamento da Pedra Fundamental da primeira sede da Anir (Associação Nipo-Brasileira de Roraima), obra financiada pelo Consulado, e estava acompanhado do deputado estadual Massami Eda.

Foram discutidos na reunião os projetos da Anir e a situação da comunidade japonesa no Estado. Os programas de auxílio oferecidos pelo governo japonês a países em desenvolvimento, por intermédio dos consulados e da Jica (Associação de Cooperação Internacional do Japão), também foram tratados no encontro.

A governadora se interessou e disse que vai elaborar projetos para buscar financiamento pela Associação, inclusive para os povos indígenas.

Um dos exemplos de investimento do governo japonês em Roraima, por meio da Jica, foi o envio de um agrônomo que passou dois anos atuando na Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), a fim de capacitar os produtores locais a produzirem arroz na variedade nipônica, utilizada na culinária japonesa.

O cônsul Shuji Goto afirmou que a criação da sede da Anir é mais uma forma de estreitar os laços de amizade do Japão com Roraima. “A comunidade japonesa é muito forte e, com mais essa opção de centro cultural, os roraimenses poderão conhecer melhor a cultura do Japão”, destacou.

O deputado estadual Massami Eda, cuja família veio para Roraima na década de 1950, explicou que a visita reforça a relação de parceria do Estado com o Japão. “Essa é a segunda visita que eles nos fazem. Hoje será inaugurada a Pedra Fundamental da associação que estamos construindo com recurso conseguido através do governo do Japão. Essa é a representação da união entre os roraimenses e os japoneses” enfatizou.

Dina Vieira